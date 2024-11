Feyenoord start met achttienjarige debutant op bezoek bij Almere City

Brian Priske heeft zijn opstelling voor het duel met Almere City bekendgemaakt. De trainer van Feyenoord kan beschikken over Quinten Timber, maar niet over Julián Carranza. Zépiqueno Redmond maakt daardoor zijn debuut, terwijl Anis Hadj-Moussa voor het eerst aan de aftrap verschijnt namens de Rotterdammers. De wedstrijd in het Yanmar Stadion begint om 12:15 uur en is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Priske kiest op de rechtsbackpositie voor de jonge Givairo Read. Gernot Trauner, die Thomas Beelen op de bank houdt, vormt het centrum met Dávid Hancko. Gijs Smal is de linksback, Hugo Bueno moet genoegen nemen met een reserverol.

Timber, die de afgelopen weken met pijntjes aan de aftrap verscheen, is speelklaar gemaakt en staat op het middenveld met Hwang In-beom en Ramiz Zerrouki.

Centraal voorin is er een basisplaats voor Redmond. Carranza is niet op tijd hersteld en is afwezig. Hadj-Moussa, die tegen Red Bull Salzburg een fraaie treffer voor zijn rekening nam, is op rechts de vervanger van de geblesseerde Ibrahim Osman. Igor Paixão staat op de linkerflank.

“Het gaat moeilijk worden in dat kleine stadionnetje op een vroeg tijdstip”, blikte Priske in gesprek met De Telegraaf vooruit op Feyenoords laatste duel voor de interlandbreak. “Dat vraagt ook weer wat extra’s van de spelers.”

“Maar zeker met een interlandperiode voor de boeg is het heel fijn om de drie punten te pakken. Dan vlieg je toch wat lekkerder uit. En ook voor mij is het lekker, ja. Dan zit je de interlands toch wat meer ontspannen te bekijken thuis vanaf de bank.”

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Visus, Jacobs, Lawrence, Zagaritis; Tahiri, Ritsmeester van de Kamp, Haye; Hansen, Kadile.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Zerrouki, Timber; Hadj-Moussa, Redmond, Paixao.