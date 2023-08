Feyenoord staat open voor vertrek van dure aanwinst: ‘Hij heeft het niveau niet’

Maandag, 21 augustus 2023 om 11:12 • Wessel Antes • Laatste update: 12:01

Feyenoord hoopt Javairô Dilrosun in de laatste weken van de transferperiode nog te slijten, zo blijkt uit de woorden van journalist Dennis van Eersel in de Podcast Feyenoord van RTV Rijnmond. De 25-jarige Amsterdammer, die vorige zomer voor minstens 4 miljoen euro overkwam van Hertha BSC, weet in Rotterdam-Zuid maar nauwelijks te imponeren. Dilrosun, die naar verluidt behoort tot de grootverdieners bij Feyenoord, ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast. Van Eersel weet dat Feyenoord een vertrek niet zou tegenwerken.

“Als er een club interesse in hem toont, staat Feyenoord niet onwelwillend tegenover een vertrek van hem”, aldus Van Eersel, die niet onder de indruk is van Dilrosun. “Hij heeft het niveau niet om Feyenoord naar een hoger plan te brengen.” Dilrosun kwam tijdens de stadsderby tegen Sparta (2-2) pas in de 88ste minuut binnen de lijnen voor Feyenoord, als invaller voor middenvelder Quinten Timber. De zeventienjarige Leo Sauer kreeg in de rust al de kans om te debuteren voor Feyenoord op de linksbuitenpositie, een plek waar ook Dilrosun uit de voeten kan.

Toch zegt dat volgens trainer Arne Slot meer over Sauer dan over Dilrosun. “Hij is 17 en Yankuba Minteh is 19. Dus dat zegt veel over ons, dat we die jongens dan ook de kans geven. Vorig jaar was het meestal Idrissi op links en op rechts Igor Paixão. Nou, Leo Sauer heeft wel wat overeenkomsten met Idrissi. Hij is sterk in de een tegen een en een overlap die hij zou kunnen belonen. En met Igor hoop je na rust vanaf rechts weer wat meer voorzetten te krijgen. zoals hij ze vorig jaar ook op Santiago Giménez gaf. Dus dat zegt niet zozeer wat over Javairô, maar het zegt meer wat, denk ik, over Leo Sauer”, aldus de oefenmeester van de regerend landskampioen.

Dilrosun, die in dezelfde salarisschaal zou zitten als Calvin Stengs (naar verluidt zo’n 1,2 miljoen euro netto), speelde sinds zijn komst naar Feyenoord 45 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was de buitenspeler goed voor 6 doelpunten en 8 assists. Mocht Dilrosun deze zomer vertrekken bij Feyenoord, kan hij in ieder geval terugkijken op een periode waarin hij de eerste prijs in zijn carrière won. Naast Feyenoord en Hertha speelde Dilrosun in de hoofdmacht van Girondins Bordeaux. De Amsterdammer werd opgeleid bij Ajax en Manchester City en speelde één interland voor het Nederlands elftal tot dusver.