Feyenoord spreekt vertrouwen uit en gunt Robin van Persie stap voorwaarts

Vrijdag, 2 juni 2023 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Robin van Persie heeft vanaf komend seizoen een nieuw elftal onder zijn hoede in de Feyenoord Academy. De Rotterdammers maken de voltallige trainersstaf van de bovenbouw van de opleiding bekend. Van Persie wordt samen met Brian Pinas de coach van Feyenoord Onder 18. Het duo krijgt ook de leiding over het Onder 19-team, dat in actie komt bij de Youth League.

Van Persie behoudt daarnaast zijn rol als spitsentrainer bij het eerste elftal. De recordtopscorer van het Nederlands elftal voegt zich wekelijks één dag bij de technische staf van hoofdcoach Arne Slot. Van Persie bereidt zich voor op een toekomst als hoofdtrainer en neemt regelmatig een kijkje in de keuken bij gevestigde namen in het vak. Zo dook de oud-spits dit seizoen op bij Manchester United om mee te kijken met Erik ten Hag.

Het duo Van Persie/Pinas was dit seizoen verantwoordelijk voor de Onder 16 bij Feyenoord. Het tweetal trainers krijgt komend jaar bij de Onder 18 ondersteuning van de ervaren Nico Romeijn, die onder andere geruime tijd voor de KNVB actief is geweest en een aantal jaar heeft gewerkt voor de Amerikaanse voetbalbond. Romeijn gaat op Varkenoord ook als Specialist Development Coach aan de slag. In die rol zal hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de coaches.

Henk Brugge wordt vanaf het nieuwe seizoen toegevoegd aan de trainersstaf van Feyenoord Onder 21, die verder bestaat uit hoofdcoach Melvin Boel en assistent-trainer Ulrich van Gobbel. Daarnaast gaat de 45-jarige Emmeloorder in de rol van Specialist Transition Coach als aanspreekpunt fungeren voor de Academy-spelers die op regelmatige basis afwisselend bij Feyenoord 1 en Onder 21 trainen.

De trainersstaf van de Feyenoord Academy voor seizoen 2023/24:

Feyenoord O21: Melvin Boel/Ulrich van Gobbel/Henk Brugge

Feyenoord O18/O19: Robin van Persie/Brian Pinas/Nico Romeijn

Feyenoord O17: Davey van den Berg/Arnold Scholten

Feyenoord O16: Erik van der Ven/Ashley van den Dungen

Feyenoord O15: David Toxopeus/Errol Refos

Feyenoord O14: Miguel Dingjan/Samuel Scheimann

Feyenoord O13: Martijn den Haan/Jeffrey Oost