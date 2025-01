'Feyenoord-speler is 'één stap verwijderd' van transfer naar club met trainer Fabio Cannavaro'

Luka Ivanusec is ‘één stap verwijderd’ van een terugkeer bij Dinamo Zagreb. Dat meldt de Kroatische krant 24sata. De 26-jarige buitenspeler van Feyenoord komt nauwelijks voor in de plannen van Brian Priske en zou daarom mogen uitkijken naar een nieuwe club. De onderhandelingen tussen Zagreb en de Rotterdammers zijn ‘in volle gang’, aldus het medium.

Het zou gaan om een verhuurperiode tot de zomer, aangezien de Kroaten niet de financiële middelen hebben om Ivanusec definitief los te weken bij Feyenoord. De rechtspoot is volgens Transfermarkt zes miljoen euro waard.

Marko Maric, de sportief directeur van Zagreb, heeft al langere tijd contact met Ivanusec, zo klinkt het. 24sataverwacht dat een akkoord binnen een paar dagen kan worden bereikt. “De leiders van Zagreb hebben het gaspedaal ingetrapt”, valt er te lezen.

Mocht de transfer naar Zagreb inderdaad doorgang vinden, dan gaat Ivanusec samenwerken met Fabio Cannavaro. De topverdediger van weleer zwaait sinds zondag de scepter bij de club uit Kroatië, die momenteel de derde plaats bezet in de competitie. De achterstand op koploper Rijeka bedraagt zeven punten.

Ivanusec kwam vorig jaar zomer na lange en zware onderhandelingen voor bijna acht miljoen euro over van Zagreb. De 22-voudig international kwam in zijn eerste seizoen in De Kuip tot 34 optredens, waarin hij goed was voor drie goals en zeven assists. Ivanusec stond onder Arne Slot zestien keer in de basis, maar onder Priske krijgt Igor Paixão steevast de voorkeur.

De Kroaat stond dit seizoen pas vier keer aan de aftrap. Acht keer mocht hij invallen. Priske legde kort voor de winterstop uit waarom Ivanusec nauwelijks nog aan de bak komt in Rotterdam-Zuid. “Ik zie dat hij kwaliteit heeft. In het voetbal heb je soms te maken met veel concurrentie op verschillende posities.”

“Als je bijvoorbeeld kijkt naar Paixão, dan zie je dat hij op een heel hoog niveau presteert. Hij speelt op dezelfde positie als Luka. Ik heb de laatste tijd voor andere spelers dan Luka gekozen. Hij traint heel goed, heeft een goede mentaliteit en toont een goede inzet tijdens de training. Ik kan dus niks verkeerds zeggen over de manier waarop hij werkt, maar uiteindelijk is het mijn keuze om hem niet op te stellen”, aldus Priske.