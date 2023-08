Feyenoord slaat cruciale slag en verlengt contract van Giménez

Donderdag, 3 augustus 2023 om 17:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:30

Feyenoord heeft het contract van Santiago Giménez opengebroken en verlengd tot medio 2027, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De Rotterdammers houden de gewilde Mexicaan daarmee een jaar langer aan boord. De vorige verbintenis van de 22-jarige topschutter liep door tot de zomer van 2026.

Het is een uitstekende deal voor Feyenoord, dat de afgelopen weken nog tussen hoop en vrees leefde. Giménez was namelijk een gewild target voor verschillende buitenlandse clubs, waaronder Benfica. Ook de talentvolle aanvaller zelf kon lange tijd geen uitsluitsel geven over zijn toekomst, al gaf hij wel aan erg gelukkig te zijn in Rotterdam. Wat de nieuwe voorwaarden zijn in het verbeterde contract van Giménez is vooralsnog niet duidelijk.

Hoewel algemeen directeur Dennis te Kloese meermaals aangaf dat de spits niet te koop was, bleef het onduidelijk of Giménez daadwerkelijk zou blijven. Met de contractverlenging lijkt het zo goed als zeker dat de aanvalsleider in ieder geval komend seizoen nog in De Kuip speelt. Afgelopen voetbaljaargang was hij met 23 doelpunten in 45 wedstrijden van grote waarde voor Feyenoord.

Het is de tweede keer op donderdag dat Feyenoord met goed nieuws komt voor zijn fans, want eerder op de dag werd al bekendgemaakt dat Ayase Ueda definitief vastgelegd is. De Japanner komt over van Cercle Brugge en tekent in De Kuip een contract voor vijf seizoenen. Volgens Het Laatste Nieuws kost Ueda Feyenoord minimaal negen miljoen euro. Dit bedrag kan door bonussen met één miljoen oplopen, wat zou betekenen dat hij de duurste aankoop ooit is.