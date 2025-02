Feyenoord schrijft Quilindschy Hartman en twee winteraanwinsten niet in voor de Champions League

Feyenoord heeft Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carillo niet ingeschreven voor de Champions League. Dat bevestigt Brian Priske in gesprek met het clubkanaal van de Rotterdammers. Plamen Andreev, Givairo Read en Jakub Moder staan wél op de lijst.

“Ik heb goede gesprekken gehad met Hartman”, aldus Priske. “Het was geen makkelijke keuze, maar ik hoop dat iedereen hier begrip voor heeft. We hebben een extra keeper nodig door de blessure van Justin Bijlow en dan is het puzzelen. Met de situatie van Bart Nieuwkoop was het belangrijk dat Givairo Read ook beschikbaar is in Europa.”

Feyenoord mocht, net als de andere clubs, maximaal drie nieuwe spelers inschrijven voor de tussenronde. Read werd niet ingeschreven voor de competitiefase van het miljardenbal, waardoor Priske na de blessure van Jordan Lotomba af en toe moest puzzelen met Nieuwkoop als enige pure rechtsback in de selectie.

Read is tegen AC Milan dus wél inzetbaar. Andreev zal als tweede keeper fungeren achter Timon Wellenreuther, terwijl Moder als extra optie op het middenveld geldt.

Hartman werd door Feyenoord bewust niet ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League. De linksback was aan het begin van dit seizoen namelijk nog altijd herstellende van de zware knieblessure die hij vorig jaar opliep. Hartman maakte zijn rentree in De Klassieker tegen Ajax (1-0) en is dus weer op de weg terug.

Feyenoord lijkt geen risico te willen nemen met de linksback, die voorlopig nog geen twee wedstrijden in de week kan spelen. Bovendien heeft Priske met Hugo Bueno en Gijs Smal twee prima opties voor die plek in de verdediging.

Het tweeluik met Milan staat voor 12 (thuis) en 18 februari (uit) op het programma. De Rotterdammers komen Santiago Gimenez dan weer tegen. De Mexicaan liep in januari als recordtransfer (35 miljoen euro) de deur uit in De Kuip en kan tegen zijn oude werkgever zijn Europese debuut maken namens I Rossoneri.