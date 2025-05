Feyenoord schotelt sterspeler nieuw contract voor

Feyenoord hoopt zijn selectie voor komend seizoen van een impuls te voorzien door Quinten Timber langer aan zich te binden. 1908.nl meldt dat de Rotterdammers een aanbieding hebben neergelegd bij de momenteel geblesseerde aanvoerder.

De huidige verbintenis van Timber loopt medio 2026, waardoor er de nodige onduidelijkheid bestaat over zijn toekomst. Als hij zijn contract niet verlengt, is komende zomer het moment voor Feyenoord om een substantiële transfersom aan hem te verdienen.

Feyenoord hoopt dat scenario te voorkomen door de middenvelder langer aan zich te binden. Timber hoeft in principe alleen nog 'ja' te zeggen, schrijft 1908.nl. "Daarbij moeten zaakwaarnemer Forza Sports Group en Feyenoord eerst overeenstemming bereiken om het contract op te waarderen."

Timber kwam in de zomer van 2022 voor ruim zeven miljoen euro van FC Utrecht en ontwikkelde zich snel tot bepalende speler en uiteindelijk dus ook aanvoerder.

Op persoonlijk vlak kent Timber een wisselvallig seizoen. De broer van Arsenal-verdediger Jurriën Timber speelde aan het begin vrijwel alles, ondanks dat hij niet altijd fit was.

Timber raakte geblesseerd in november 2024 toen hij op pad was met het Nederlands elftal en vlak na zijn rentree ging het opnieuw mis. In februari maakte Feyenoord bekend dat Timber een blessure had opgelopen aan de buitenband van zijn knie.

Timber onderging een operatie en is sindsdien niet meer in actie gekomen. De verwachting is dat de vijfvoudig Oranje-international in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de selectie van trainer Robin van Persie.