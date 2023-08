Feyenoord rondt met komst Luka Ivanusec volgende miljoenentransfer af

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 22:12 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:19

Luka Ivanusec is officieel speler van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers vrijdag bekend op de clubkanalen. De linksbuiten komt over van Dinamo Zagreb en tekent een contract tot medio 2028. Met de transfer van Ivanusec is naar verluidt een bedrag van 8,5 miljoen exclusief bonussen gemoeid. Daarnaast heeft Dinamo een doorverkooppercentage bedongen. In De Kuip gaat de Kroaat de concurrentiestrijd aan met Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh en Javairo Dilrosun.

"Dit is een geweldige stap voor mij", jubelt Ivanusec op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het heeft even geduurd, maar het belangrijkste voor mij is dat ik hier nu ben. De club en de supporters hebben mij echt het gevoel gegeven dat ze graag wilden dat ik kwam. Ik hoop met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club. Er liggen mooie uitdagingen voor ons waar ik enorm naar heb uitgekeken." Arne Slot is blij met de komst van de aanvaller. "Hij is een speler die vanaf de linkerkant het beste tot zijn recht komt, maar ook prima op 10 kan spelen. Hij is creatief en goed in de kleine ruimtes, dat is handig als je naar een elftal gaat dat veel de bal heeft rond het strafschopgebied van de tegenstander."

Met de komst van de 24-jarige Ivanusec heeft Slot zijn gewenste versterking op de flank eindelijk binnen. Na het vertrek van Oussama Idrissi, die na een huurperiode is teruggekeerd bij Sevilla, was er ruimte voor een extra buitenspeler in de selecte van Feyenoord. De Rotterdammers aasden dan ook al langere tijd op het aantrekken van Ivanusec. Eerder werd een bod van circa 8,3 miljoen plus bonussen en een doorverkooppercentage geweigerd. Dinamo wilde daarnaast wachten met het verkopen van de buitenspeler, daar de club hem goed kon gebruiken in de kwalificatie voor de Champions League.

?????? ???????? ???? ????????. ???? Luka Ivanušec, welcome to Rotterdam! pic.twitter.com/TLh8tImH4s — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 25, 2023

Ivanusec is goed aan het seizoen begonnen. Zo maakte hij onder meer een hattrick in het duel met Astana (4-0 winst). In Rotterdam zullen ze hopen dat de rechtspoot deze goede vorm kan doorzetten. Afgelopen seizoen kwam Ivanusec tot 47 wedstrijden voor Dinamo. Daarin wist hij 13 keer het net te vinden en gaf hij 5 assists. Daarnaast is de buitenspeler 14-voudig international van Kroatië, waarmee hij onder meer actief was op het EK in 2021.

Ivanusec is de volgende in het rijtje miljoenentransfers die de landskampioen deze zomer heeft afgerond. Eerder werden onder meer Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Calvin Stengs en Ayase Ueda gepresenteerd. Daar staat tegenover dat Feyenoord afscheid nam van voormalig aanvoerder Orkun Kökcü, Danilo, Idrissi, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski.