Feyenoord presenteert nieuw thuisshirt: andere kraag, voor het eerst MediaMarkt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord, dat het nieuwe thuisshirt heeft gepresenteerd.

Het nieuwe tricot van de Rotterdammers heeft een zwarte ronde kraag, waar Feyenoord dit seizoen nog met een V-hals speelde. De nieuwe hoofdsponsor MediaMarkt prijkt voor de eerste keer op de voorkant van het tenue.

Het nieuwe shirt wordt door Feyenoord met een gelikte video aangekondigd op sociale media. Igor Paixão, Ayase Ueda, Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner fungeren als modellen in de video.

Het nieuwe thuisshirt van Feyenoord.

