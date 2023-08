Feyenoord presenteert met Ayase Ueda nieuwe recordaankoop

Donderdag, 3 augustus 2023 om 12:03 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:35

Ayase Ueda is officieel speler van Feyenoord, zo laten de Rotterdammers donderdag weten via de clubkanalen. De Japanner komt over van Cercle Brugge en tekent in De Kuip een contract voor vijf seizoenen. Volgens Het Laatste Nieuws kost Ueda Feyenoord minimaal negen miljoen euro. Dit bedrag kan door bonussen met één miljoen oplopen, wat zou betekenen dat hij de duurste aankoop ooit is.

In De Kuip wordt de 24-jarige spits de opvolger van de naar Rangers vertrokken Danilo. De Braziliaan maakte eind juli voor naar verluidt zes miljoen euro een transfer naar Schotland, nadat hij een jaar eerder transfervrij voor Feyenoord had getekend. Ueda gaat in Rotterdam de concurrentiestrijd aan met Santiago Giménez, die afgelopen voetbaljaargang de eerste spits was van de landskampioen.

?????????? ???????? ???? It's time to make new memories in Rotterdam. ???????????????????? pic.twitter.com/zW1SvYFcKS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 3, 2023

In de Belgische Pro League was Ueda aardig op schot afgelopen seizoen. Hij scoorde 22 keer in 40 wedstrijden en gaf daarin ook 2 assists. Daarmee werd de Aziaat tweede op de topscorerslijst, achter KAA Gent-spits Hugo Cuypers. Ondanks dat de Belgische competitie alweer begonnen is, speelde de 15-voudig international van Japan dit seizoen nog niet in een officieel duel. Ueda werd tot nu toe gespaard nadat hij eerder een liesblessure opliep in een vriendschappelijke interland tegen El Salvador (6-1).

Ono

Speciaal voor de presentatie van Ueda deed Feyenoord een beroep op cultfiguur Shinji Ono, die zijn landgenoot met een speciale boodschap welkom heet. "Je gaat spelen voor Feyenoord, een grote club met een prachtige geschiedenis in Nederland", aldus Ono. "Ik heb ook magische momenten beleefd bij de club, met in het bijzonder de gewonnen UEFA Cup in 2002. Nu is het jouw tijd om het Feyenoord-shirt te dragen en iedereen trots te maken."

Ueda is de duurste uitgaande transfer bij Cercle ook de duurste inkomende transfer van Feyenoord. Dat record stond op naam van Dávid Hancko, die vorig seizoen voor 8,3 miljoen euro overkwam van Sparta Praag. Ook voor de Kroatische Luka Ivanusec, met wie Feyenoord in verregaande onderhandelingen is, hebben de Rotterdammers al een bod van ruim acht miljoen euro ingediend.