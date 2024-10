Feyenoord overleeft belabberde openingsfase en wint in topper van FC Twente

Feyenoord heeft zondagmiddag een knappe zege geboekt op FC Twente. De Rotterdammers zagen de uitploeg veel beter beginnen, maar overleefden de belabberde openingsfase en wisten de drie punten in De Kuip te houden: 2-1.

Brian Priske zag geen reden om zijn basisopstelling te wijzigen na de 2-3 overwinning bij Girona in de Champions League. Dat betekende onder meer dat Feyenoord voorin wederom startte met het trio Ibrahim Osman, Ayase Ueda en Igor Paixão.

Bij Twente was Ricky van Wolfswinkel afwezig wegens privéomstandigheden. Daan Rots was op de rechterflank zijn vervanger.

De Tukkers hadden evident geen last van Kuipvrees en begonnen vurig aan het duel. In de eerste paar minuten moest Timon Wellenreuther meteen tweemaal aan de slag. Beide keren had de Duitse doelman een fraai antwoord op een inzet van Rots.

In de 24ste minuut had Twente zijn goede spel moeten belonen met de openingstreffer. Opnieuw was het Rots die de kans kreeg, maar één op één met Wellenreuther schoof de aanvaller net naast.

Kort daarop nam Feyenoord, tegen de verhouding in, de leiding. Een strakke voorzet van Hugo Bueno werd door Ueda op waarde geschat en feilloos raak gekopt: 1-0. Het doelpunt leek de Rotterdammers goed te doen en meer kansen volgden, terwijl Twente juist slordiger werd.

Op slag van rust werd het nog mooier voor Feyenoord. Lars Unnerstall leverde kinderlijk eenvoudig in bij Osman, waarna diens voorzet getoucheerd werd en voor de voeten van Hwang In-beom belandde. De Zuid-Koreaan schoot vanaf net buiten het strafschopgebied raak in de verre onderhoek: 0-2. Kort daarop had Ueda ook nog de 0-3 op de schoen, maar hij schoot wild over.

In het tweede bedrijf was Twente wederom vroeg gevaarlijk en wederom leverde het geen doelpunt op. Sam Lammers probeerde het vanuit een moeilijke hoek, maar hij vond Wellenreuther.

In het derde kwart van het duel wisten de manschappen van Priske het tempo uit het spel te halen, waardoor Twente moeilijk tot uitgespeelde kansen kwam. Ruim twintig minuten voor tijd kreeg Sem Steijn wel een goede mogelijkheid uit een hoekschop, maar zijn inzet van dichtbij werd klemvast gepakt door Wellenreuther.

Kort daarna volgde een noemenswaardig moment bij een corner van Feyenoord. Mees Hilgers ving vlak voor het nemen van de hoekschop Dávid Hancko op met zijn arm, waarna Serdar Gözübüyük floot voor een overtreding. De Rotterdammers kregen echter, ondanks dat het moment zich in de zestien afspeelde, geen strafschop, omdat het spel nog niet weer was begonnen.

Tien minuten voor tijd vond Twente dan alsnog de aansluitingstreffer. Een voorzet vanaf links werd bijzonder knap via de lat binnen geknald door Steijn: 2-1. Wat volgde was een spannende slotfase, waarin het de ploeg van Joseph Oosting niet lukte om tot grote kansen te komen, en de Twentse doelpuntenmaker geel kreeg voor een hoog en gevaarlijk been. Zo kon Feyenoord de derde Eredivisie-overwinning van het seizoen bijschrijven en nadert het Twente tot één punt, met een wedstrijd minder gespeeld.