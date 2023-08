Feyenoord onderhandelt met Manchester City; deal kan snel rondkomen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 23:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:45

Mikki van Sas moet de nieuwe tweede doelman van Feyenoord worden. 1908.nl meldt dinsdagavond dat de Rotterdamse club de onderhandelingen is gestart met Manchester City over een permanente transfer van de Nederlandse doelman. Dinsdagochtend werd al bekend dat Van Sas en de clubloze Nick Marsman de topkandidaten waren voor Feyenoord wat betreft het keepersgilde, maar inmiddels is duidelijk dat laatstgenoemde niet meer in beeld is.

Manchester City is bereid om Van Sas transfervrij te laten gaan, maar stellen daar wel enkele voorwaarden tegenover. De Engelse grootmacht wil een terugkoopoptie van 3 miljoen pond, omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro. Daarnaast wil de landskampioen van Engeland een doorverkooppercentage van 45% opnemen in het contract en moet Feyenoord bonussen overmaken die kunnen oplopen tot een miljoen euro, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat Van Sas speelt voor de Rotterdammers. Feyenoord gaat volgens 1908.nl in ieder geval niet akkoord met een eventuele terugkoopoptie.

Van Sas is een 19-jarige doelman uit de jeugdopleiding van Manchester City. The Citizens namen de beoogde tweede doelman van Feyenoord in 2020 over van FC Utrecht. De geboren Utrechter keept momenteel zijn wedstrijden voor het Onder 21-team van City, ondanks het feit dat zijn contract in het Etihad Stadium officieel op 1 juli van dit jaar afliep. Het is nog onduidelijk hoe Van Sas zelf aankijkt tegen een vervolg van zijn nog prille loopbaan bij Feyenoord.

Eerste doelman Justin Bijlow liep eerder deze maand een polsbreuk op tijdens een training. Door de blessure zal de doelman zo'n twee tot drie maanden uit de roulatie zijn, waardoor Feyenoord het nodig acht een nieuwe keeper aan te trekken. Tot nog toe fungeerde Timon Wellenreuther als de vervanger van Bijlow en de Duitser zal normaal gesproken ook de komende weken onder de lat staan.