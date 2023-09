Feyenoord-aanwinst zocht tevergeefs contact met andere Eredivisie-club

Dinsdag, 26 september 2023 om 11:38 • Wessel Antes

Mikki van Sas denkt dat hij het in zich heeft om in de komende jaren uit te groeien tot eerste doelman bij Feyenoord. De negentienjarige Utrechter tekende afgelopen zomer voor drie seizoenen in De Kuip, nadat hij eerder contact had gezocht met de club uit zijn geboortestad. FC Utrecht had echter al genoeg doelmannen in het keepersbestand, waardoor een terugkeer van het voormalig Manchester City-talent geen optie was. Bij Feyenoord voelt Van Sas zich nu al thuis. “Ik ben ervan overtuigd dat ik hier nog veel beter en eerste doelman kan worden.”

Van Sas is door de polsblessure van Justin Bijlow momenteel de tweede keeper van de regerend landskampioen. De jeugdinternational had bij City kunnen blijven, maar gaf zijn voorkeur aan een vertrek. “De stap naar het eerste elftal is groot voor een jongen van 19 jaar zonder ervaring op het hoogste niveau. Het leek mij beter om ergens anders te kijken.” Na tevergeefs contact met Utrecht klopte Feyenoord plotseling op de deur toen Bijlow geblesseerd raakte. “Ik ben hartstikke blij dat ik nu bij Feyenoord zit. Hoe groter de challenge, hoe fijner en leuker ik het vind. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier nog veel beter en eerste doelman kan worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk zat Van Sas uitgerekend tijdens het uitduel met Utrecht (1-5 winst) voor het eerst op de bank bij Feyenoord. “Het was voor mij en mijn ouders een heel speciaal moment.” Hoewel Van Sas de winnaar van de Champions League heeft verlaten, durft hij nog altijd groot te dromen. “Ik wil nog steeds de beste keeper ter wereld worden en de CL en het WK winnen.” Om daar te komen heeft hij in Manchester alvast belangrijke eerste stappen gezet.

“Ik ben in Engeland volwassen geworden en heb er geleerd mijzelf staande te houden”, aldus Van Sas. “Ook fysiek ben ik nu veel sterker dan toen ik uit Nederland vertrok. Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren mijn familie en vrienden soms gemist. Elke keer als ik voor een korte of langere periode weer in Nederland was genoot ik daarvan. Het voelt fijn om terug te zijn.”