Slot ziet wens in vervulling gaan: Feyenoord haalt talentvolle doelman in huis

Vrijdag, 1 september 2023 om 12:15 • Wessel Antes • Laatste update: 12:20

Mikki van Sas is officieel doelman van Feyenoord, zo laat de regerend landskampioen weten via de clubkanalen. De negentienjarige sluitpost heeft zich tot medio 2026 aan de Rotterdamse club verbonden. Van Sas, die tussen 2020 en 2023 in Engeland voetbalde, komt uiteindelijk transfervrij over van Manchester City. Volgens Voetbal International heeft Feyenoord wel bepaalde bonussen afgesproken met the Citizens. Een terugkoopclausule, waar 1908.nl eerder over repte, lijkt niet aan de orde te zijn.

"De laatste dagen is het snel gegaan, en ik ben er trots op dat ik me nu speler van Feyenoord mag noemen", zegt Van Sas op de clubsite van de Rotterdammers. "De cirkel is in zekere zin rond. Ooit ben ik in de F-jes al gescout en nu ben ik vele jaren later weer terug als contractspeler, met een hele hoop ervaring die ik onder andere heb opgedaan bij Manchester City. Hier bij Feyenoord wil ik de volgende stappen zetten in mijn carrière en ik hoop te kunnen bijdragen aan verder succes van de club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De komst van Van Sas hing al enige tijd in de lucht. Nadat eerste keeper Justin Bijlow eerder deze maand een polsbreuk opliep tijdens een training, besloot Feyenoord een nieuwe, tweede doelman aan te trekken. Dinsdagochtend werd bekend dat Van Sas en de clubloze Nick Marsman de topkandidaten waren voor Feyenoord wat betreft het keepersgilde en de keuze is uiteindelijk gevallen op de jongste kandidaat. Van Sas, geboren in Utrecht, zal zondag in zijn geboortestad debuteren in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Tussen 2016 en 2020 speelde hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht, Feyenoords opponent van zondag.

Van Sas is een negentienjarige doelman die overkomt uit de jeugdopleiding van Manchester City. The Citizens namen de kersverse tweede doelman van Feyenoord in 2020 voor 350.000 euro over van Utrecht. De nieuwste concurrent van Bijlow, Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou keepte zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk in het Onder 21-team van City, ondanks het feit dat zijn contract in het Etihad Stadium officieel op 1 juli van dit jaar afliep. Nu vervolgt hij zijn loopbaan dus in zijn vaderland, bij landskampioen Feyenoord.

Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese haalt met Van Sas alweer de twaalfde zomeraanwinst voor de hoofdmacht van Feyenoord binnen. Eerder wist de Stadionclub Yankuba Minteh, Ondrej Lingr, Bart Nieuwkoop, Thomas van den Belt, Thomas Beelen, Luka Ivanusec, Ayase Ueda, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Lamprou en Wellenreuther te binden. Laatstgenoemde werd in het afgelopen seizoen al gehuurd van Anderlecht, maar is inmiddels volledig eigendom van Feyenoord. De Duitser lijkt tot Bijlow terugkeert van zijn polsbreuk de eerste keuze onder de lat voor trainer Arne Slot, al mag Van Sas proberen het hem lastig te maken.