Feyenoord neemt voorschot op titel en zwaait Toornstra op ludieke wijze uit

Zondag, 23 april 2023 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:47

Feyenoord heeft zich zondag uitstekend hersteld van de uitschakeling in de Europa League tegen AS Roma. De ploeg van Arne Slot rekende in eigen huis vrijwel moeiteloos af met FC Utrecht. Doelpunten kwamen op naam van Sebastian Szymanski, Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh. Een minuut voor tijd deed Bas Dost iets terug namens Utrecht: 3-1. Het Legioen nam op een positieve, ludieke wijze afscheid van Jens Toornstra, die in de zomer naar de Domstad verkaste. "Jensie, Jensie, Jensie, Jensie, we worden kampioen!", klonk het in de tweede helft in De Kuip.

Feyenoord trad aan met drie nieuwe namen ten opzichte van de zinderende kwartfinalewedstrijd in de Europa League tegen AS Roma (4-1 verlies na verlenging). Gernot Trauner (blessure) en Quilindschy Hartman (schorsing) werden vervangen door respectievelijk Marcus Pedersen en Marcos López. Voorin kreeg Igor Paixão de voorkeur boven Jahanbakhsh. FC Utrecht was na de zege op FC Twente (1-0) al vrijwel zeker van play-offs voor een voorrondeticket van de Conference League. Michael Silberbauer besloot dezelfde elf namen het veld in te sturen als een week geleden.

Wie anders dan Santiago Gimenez met de 2-0, en de timing kon niet beter! ????



"Ga staan voor de kampioen..." #feyutr — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Na een kwartier brak Feyenoord de ban in De Kuip. Marcus Pedersen ontweek de tackle van Mark van der Maarel en zocht met een lage voorzet een ploeggenoot uit. Door de benen van Mats Wieffer kwam de bal bij Szymanski terecht, die vrijstaand overtuigend raak schoot: 1-0. De eerste helft bood verder bar weinig spektakel. Het enige schot op doel van FC Utrecht kwam na een half uur van de voet van Anastasios Douvikas. De bal werd half gekraakt en was zo een eenvoudige prooi voor Justin Bijlow.

Feyenoord haalde de spanning kort na rust verder uit de wedstrijd. Orkun Kökçü zag zijn schot vanuit een lastige hoek gekeerd worden door Vasilis Barkas, waarna Giménez zijn hoofd van dicht bij het doel tegen de bal zette: 2-0. Na ruim een uur spelen volgde een enorme kans voor Douvikas. De spits van Utrecht ging een-op-een voorbij Bijlow, maar via een sliding van de Griek eindigde de bal op het dak van het Feyenoord-doel.

Invaller Jahanbakhsh tekende in de 82ste minuut met een heerlijk geplaatste bal van zestien meter in de kruising voor de derde Rotterdamse treffer: 3-0. FC Utrecht knokte zich naar een eretreffer. De ingevallen Bas Dost toonde zijn spitsinstinct door een minuut voor tijd een voorzet van Sean Klaiber succesvol te verlengen: 3-1. Feyenoord pakt drie punten en blijft er acht voor op PSV, de nieuwe nummer twee. FC Utrecht staat zevende en kan de play-offs nauwelijks ontgaan. Er zijn nog vier speelronden te gaan in de Eredivisie.