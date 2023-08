Feyenoord neemt flinke maatregel richting PSV-supporters na wangedrag

Zondag, 6 augustus 2023 om 16:44 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:08

Feyenoord en Stadion Feijenoord hebben besloten om aangifte te doen tegen PSV-supporters. Dat is het gevolg van de ongeregeldheden van afgelopen vrijdag, tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal (0-1 voor PSV). Supporters uit Eindhoven hebben volgens de Rotterdamse club vernielingen aangebracht en met voorwerpen gegooid. Daardoor raakten een aantal mensen lichtgewond.

In een verklaring op de clubwebsite maakt Feyenoord melding van de aangifte. Daarin valt te lezen dat er niet alleen om het veld, maar ook voor de uitvakken netten waren geplaatst. Dit deed de regerend landskampioen om te voorkomen dat supporters van PSV voorwerpen op het veld zouden gooien. “Zeker tweehonderd supporters van PSV zijn, in wat een doelbewuste actie lijkt, aan deze netten gaan hangen, waardoor deze samen met de ophangsystemen naar beneden vielen”, aldus Feyenoord. “Vervolgens zijn meerdere brokstukken naar het onderliggende vak gegooid en is een aantal mensen lichtgewond geraakt.”

Lilian de Leeuw, stadiondirecteur, geeft aan geschokt te zijn door wat er is gebeurd. “We werken al vele jaren met dit systeem, bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden. Maar moedwillig kan alles kapot. Dit is in mijn ogen nog vele malen erger dan eerdere ellende met gesloopte toiletten, omdat het de veiligheid van anderen aangaat. Gelukkig kon uiteindelijk iedereen zelfstandig naar huis”, aldus De Leeuw.

Nu is het aan een onafhankelijk expert om te onderzoeken hoe groot de financiële schade is. PSV wordt uiteindelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. De Leeuw: “Maar behalve met het opnemen van de schade en het herstel ervan, zijn we hier net zo zeer bezig met de vragen wie ervoor gestraft worden en hoe je het in de toekomst veilig houdt.”

Stalen buis

Eerder doken er al beelden op vanuit De Kuip waarop te zien is dat na het winnende doelpunt van Noa Lang een buis vanuit het uitvak richting Feyenoord-publiek werd gegooid. De politie bevestigde vervolgens dat er een gewonde is gevallen. "Die persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Er is niemand aangehouden." Een ooggetuige meldde op Twitter dat er meerdere buizen vanuit het PSV-vak werden gegooid. "Ik zat in dat vak en het waren meerdere buizen. Zelfs een waar de schroeven uitstaken. Er had gewoon iemand dood gegooid kunnen worden."

Reacties PSV en KNVB

Inmiddels hebben ook PSV en de KNVB gereageerd op de incidenten, zo laat Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weten op Twitter. "PSV laat weten de incidenten rondom het vernielen van het net in de Kuip te betreuren. De club gaat onderzoek doen, waarbij het identificeren van daders prioriteit heeft. De KNVB noemt hen 'nep-supporters', die anderen in gevaar brengen die een leuke wedstrijd willen zien. De KNVB zegt deze week een speciale taskforce op te gaan richten die alle videobeelden gaat bekijken om daders in het PSV-vak op te sporen. Daarmee wil men Feyenoord en Stadion Feijenoord helpen. Of er tuchtrechtelijke gevolgen komen voor de clubs, bekijkt de aanklager deze week."