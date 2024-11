Feyenoord moet het tegen AZ stellen zonder Ayase Ueda en andere smaakmaker van afgelopen weken

Antoni Milambo is zaterdagavond niet inzetbaar voor Feyenoord. Dat bevestigde zijn coach Brian Priske vrijdag op de afsluitende persconferentie richting de kraker tegen AZ. Hoe lang de geboren Rotterdammer precies uit de roulatie ligt, moet een medische scan uitwijzen.

Zo is Feyenoord niet ongeschonden uit het duel met Ajax gekomen. De twee ploegen stonden woensdagavond tegenover elkaar in de 205e editie van De Klassieker. Die viel uiteindelijk ten prooi aan Ajax, dat al vroeg een 0-2 voorsprong pakte en de wedstrijd volwassen uitspeelde.

Milambo werd in die wedstrijd in de tweede helft voortijdig naar de kant gehaald en zal tegen AZ dus ook geen minuten maken. "Anto heeft wat last", zei de Deen op de persconferentie. "Hij is ook niet beschikbaar voor AZ. Tegen RB Salzburg is hij er mogelijk weer bij, maar een scan moet uitwijzen hoe hij er dan voor staat."

Woensdagavond wacht voor Feyenoord het Europese affiche met de Oostenrijkers. Daar is Ayase Ueda mogelijk ook niet bij.

De Japanner viel in De Klassieker geblesseerd uit en ondergaat een medische scan. "Ayase heeft een scan later vandaag (vrijdag, red.), dan weten we hoe lang hij eruit ligt", legde Priske uit. De 26-jarige spits verkeerde de laatste weken juist in uitstekende vorm bij Feyenoord.

Naast het ontbreken van Milambo en Ueda zal er nog een mutatie in de basiself vinden tegen AZ. Timon Wellenreuther zal onder de lat namelijk plaatsmaken voor Justin Bijlow. De geboren en getogen Rotterdammer krijgt na Wellenreuthers fouten tegen Ajax de kans tussen de palen.

Calvin Stengs werkt ondertussen gestaag aan zijn rentree. De creatieveling speelde wegens een knieblessure sinds eind augustus geen minuut voor Feyenoord. "Calvin is weer aan het trainen", zei Priske. "Hij was vandaag bij ons, maar is niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen AZ. Ik denk ook niet dat hij beschikbaar is tegen Salzburg of Almere City. We moeten onthouden dat hij al een aantal maanden aan het herstellen is, dus we moeten voorzichtig zijn met hem."