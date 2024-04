‘Feyenoord meldt zich weer voor Gil, maar hij wil bij Tottenham Hotspur blijven’

Feyenoord heeft zich opnieuw gemeld voor de diensten van Bryan Gil, zo meldt fanmedium 1908.nl donderdagochtend. De Rotterdammers zouden in april al een formeel en concreet voorstel op tafel hebben gelegd voor de 23-jarige Spanjaard. Trainer Arne Slot ziet in Gil een absolute versterking 'voor de bovenkant' en maakt zich dus opnieuw hard voor zijn komst.

De regerend landskampioen hoopte zich afgelopen winter al te versterken met de technisch vaardige Gil, maar een transfer naar Rotterdam-Zuid bleef uit. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord zich begin april al met een concreet en formeel voorstel gemeld voor Gil. De viervoudig international van La Roja ligt in Londen nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 16 miljoen euro.

Met de nieuwe toenaderingspoging richting Gil zet Feyenoord hoog in. “Het segment waarin deze speler zich bevindt ligt hoog en dus is de kans op het slagen van een deal laag. Maar dat er al maanden concrete beweging is om de Spanjaard los te weken bij Tottenham Hotspur, staat als een paal boven water”, schrijft FeyenoordTM.

Het is vooralsnog onbekend of Feyenoord de linkspoot wil kopen of huren. Wel is duidelijk dat Gil, mocht hij komen, zich al aan het begin van de zomer in De Kuip moet melden. Daarmee lijkt Feyenoord te leren van het huidige seizoen, waarin Luka Ivanusec pas aan het einde van de transferzomer werd overgenomen van Dinamo Zagreb. De peperdure aankoop had uiteindelijk lange tijd nodig om van waarde te zijn in de selectie van Slot.

Afgelopen winter was Feyenoord zeker niet de enige club die in de markt was voor Gil. Volgens 1908.nl aasten ook Brighton & Hove Albion en Real Sociedad op zijn komst. Uiteindelijk besloot Gil geen transfer te maken, daar hij zich dolgraag nog wilde bewijzen bij the Spurs.

Daar is Gil de afgelopen maanden absoluut niet in geslaagd. Rondom de laatste zes wedstrijden van Tottenham Hotspur werd hij niet eens in de wedstrijdselectie van manager Ange Postecoglou opgenomen. Zijn laatste optreden dateert van 3 februari 2024, toen Tottenham Hotspur niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Everton. Gil deed als invaller vijf minuten mee.

En dus dreigt het dienstverband van Gil bij Tottenham Hotspur uit te lopen in een absolute flop. De Engelse topclub pikte hem in de zomer van 2021 voor liefst 25 miljoen euro op bij Sevilla. In 42 officiële wedstrijden namens the Spurs wist Gil niet te scoren. Wel gaf hij twee assists.

Fabrizio Romano tempert verwachtingen

Fabrizio Romano heeft op X inmiddels aangegeven dat Gil een transfer komende zomer niet per se ziet zitten. De Spanjaard heeft geen trek in een tijdelijke overstap en wil alleen definitief uit Londen vertrekken voor 'een heel bijzonder project'. Indien dan niet op zijn pad komt, wil hij zich blijven focussen op Tottenham Hotspur.