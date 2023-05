Feyenoord maakt serieus werk van opvolging Giménez en start gesprekken

Zondag, 28 mei 2023 om 21:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:57

Feyenoord gaat een serieuze poging wagen om Ricardo Pepi los te weken bij FC Augsburg, zo weet Fabrizio Romano zondag te melden. De landskampioen heeft met Santiago Giménez een spits in huis die wordt begeerd door verschillende buitenlandse topclubs, wat maakt dat er alvast wordt voorgesorteerd in Rotterdam-Zuid. De Italiaanse transfermarktspecialist weet dat de gesprekken over een transfer van Pepi zijn gestart met FC Augsburg.

Nadat Sport Bild eerder al gemeld had dat Pepi mag vertrekken bij Augsburg, heeft Feyenoord nu de volgende stap gezet door met de Duitsers in gesprek te gaan. "De timing zal cruciaal zijn in deze deal, vandaar dat Feyenoord aan het pushen is", aldus Romano. Het is niet bekend of PSV, dat eveneens geïnteresseerd is, ook al in gesprek is met Augsburg. Earnest Stewart en Pepi zijn allebei van Amerikaanse komaf.

Pepi kwam vorig jaar zomer voor zestien miljoen euro van FC Dallas naar Augsburg, maar wist bij de Duitsers nog niet te imponeren. Door Duitse media werd hij al betiteld als Mega-Flop. In totaal kwam de Amerikaan zestien keer in actie voor de nummer vijftien van de Bundesliga. Daarin wist hij niet te scoren. Augsburg zou naar verluidt bereid zijn om mee te werken aan een transfer van de spits.

Geïnteresseerde clubs dienen dan wel met hetzelfde bedrag over de brug te komen als anderhalf jaar geleden is betaald: zestien miljoen euro. PSV en Feyenoord hebben al laten weten de spits met bovengemiddelde interesse te volgen. Ook Crystal Palace ziet Pepi graag komen. Bij Feyenoord zou de veertienvoudig Amerikaans international de opvolger moeten worden van de mogelijk vertrekkende Giménez. PSV heeft met Luuk de Jong (32) een spits op leeftijd.

Pepi reageerde zondag bij ESPN op de geruchten. "Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren volgend seizoen. Ik wil eerst het seizoen afmaken. In de komende weken of maanden zal er meer duidelijkheid komen. Er zijn veel geruchten. Ik denk dat dat goed is, maar we weten ook dat geruchten vaak niet kloppen." Verslaggever Wouter Bouwman haalt vervolgens de interesse van PSV aan. "PSV is een grote club, een van de beste clubs in Nederland. Ik hou van de competitie en hoe hier wordt gewerkt met jonge spelers, dus ik zou graag in Nederland blijven."