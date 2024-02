Feyenoord maakt indruk met video: ‘Een van de beste filmpjes ooit gemaakt’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord, dat zich opmaakt voor een beladen Europa League-kraker tegen AS Roma.

Op social media deelt de regerend landskampioen een video ter ere van ‘Matchday’. Om 18:45 uur trappen de Rotterdammers opnieuw af tegen Roma, dat in het laatste decennium meermaals een lastige opponent bleek. Het fraaie filmpje zorgt in ieder geval voor enthousiasme onder de fans.

“Een van de beste filmpjes ooit gemaakt door het mediateam wat mij betreft. Chapeau”, luidt een van de reacties op X. Een andere Feyenoord-supporter sluit zich daarbij aan. “Dit is echt het allerbeste filmpje ooit voor een wedstrijd.” Feyenoord investeerde de afgelopen jaren behoorlijk in de media-afdeling. Met Feyenoord ONE lanceerde de club begin dit jaar als eerste club in Nederland een eigen online streamingdienst.

