Feyenoord lijkt opnieuw te struikelen, maar wint na gouden wissel van Slot

Feyenoord heeft zondag voor het eerst in 2024 gewonnen in de Eredivisie. In een wedstrijd met een rumoerige eindfase werd met 1-2 gewonnen van laagvlieger Vitesse. De wedstrijd in GelreDome lag in de slotfase een behoorlijke tijd stil vanwege supportersongeregeldheden. Tientallen fans van de thuisploeg die op de hoofdtribune zaten besloten plots om over de railing te klimmen. Na de hervatting trok Feyenoord de minieme voorsprong over de streep.

Justin Bijlow stond onder de lat bij de Rotterdammers. De verdediging werd gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld stond Mats Wieffer en Quinten Timber achter nummer 10 Calvin Stengs. Spits Santiago Gimenez werd geflankeerd door Javairô Dilrosun (rechts) en Igor Paixão (links). De onlangs teruggekeerde Davy Pröpper begon op de bank bij Vitesse.

Gimenez had Feyenoord de perfecte start kunnen bezorgen. De Mexicaans topschutter faalde echter in de afwerking, waardoor Eloy Room redding kon brengen. De voorsprong kwam er halverwege de eerste helft alsnog. Lutsharel Geertruida zag een knal van buiten de zestien via de rug van Ramon Hendriks in het doel verdwijnen.

Er was ook tegenslag voor Feyenoord: Hartman moest de strijd staken na een botsing met Marco van Ginkel. Kort daarna hield Bijlow de Rotterdammers op de been, toen Hancko een inzet van Andy Visser onschadelijk wilde maken. Via de lat verdween de bal over het doel, tot opluchting van Feyenoord. De ploeg van Slot had zelf pech toen Dilrosun de lat raakte kort na rust.

Heel veel sterkte, Andy Visser! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

Diezelfde Visser kwam na bijna een uur spelen met zijn hoofd hard in botsing met Wieffer. De aanvaller bleef lang op de grond liggen en had hulp van de toegesnelde EHBO nodig. Alle spelers stonden om Visser heen en het werd al snel duidelijk dat de Vitessenaar per brancard van het veld moest.

Zonder pechvogel Visser kwam Vitesse een kwartier voor het einde op 1-1. Amine Boutrah werd weggestoken door de ingevallen Thomas Buitink en schoot van dichtbij de bal in het dak van het doel. Vitesse was kort daarna dicht bij de 2-1. Buitink schoot tegen Bijlow aan, maar er was al gevlagd voor buitenspel.

Waar Vitesse niet scoorde, deed Feyenoord dat wel. Hendriks ging hopeloos in de fout bij een voorzet van Stengs, waardoor de kort daarvoor invaller Ondrej Lingr bij de tweede paal kon binnentikken. De aanvaller was dolbij en vierde zijn doelpunt uitgebreid met de meegereisde Feyenoord-fans.

De enerverende wedstrijd werd in de 87ste minuut bij een 1-2 stand tijdelijk gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Tientallen fans van de thuisploeg die op de hoofdtribune zaten besloten plots om over de railing te klimmen.

De Vitesse-supporters kwamen daardoor op het deel van het veld waar de reclameboarding staat. De supporters renden naar de hoek van het stadion en klommen vervolgens daar een ander tribunedeel op.

Spelers van Feyenoord en daarna ook Vitesse besloten direct om de catacomben op te zoeken vanwege de dreigende sfeer, maar de supporters leken weinig kwaad in de zin te hebben en waren snel weer van het veld verdwenen. Na overleg met alle betrokken partijen en een afkoelingsperiode besloot Serdar Gözübüyük om het duel te hervatten.

Kort na de hervatting kwam Vitesse bijna weer op gelijke hoogte. Giovanni van Zwam kon zijn voet niet goed tegen de bal zetten, waardoor Feyenoord kon opruimen in de eigen zestien. Ondertussen werd duidelijk dat er twaalf minuten aan blessuretijd werden bijgetrokken, waardoor Vitesse kon blijven hopen op een positief resultaat.

De thuisploeg werd in de toegevoegde tijd naar voren geschreeuwd door de Vitesse-fans en bleef het tot het bittere eind proberen. Bijlow moest nog een paar keer in actie komen, maar de voorsprong van Feyenoord kwam niet meer in gevaar. De eerste overwinning van dit kalenderjaar, na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen NEC. Woensdag wacht de kraker tegen PSV in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

