Lingr en Cerny zien 3 teamgenoten om opmerkelijke reden weggestuurd worden

Zondag, 19 november 2023 om 15:40 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Jakub Brabec, Vladimír Coufal en Jan Kuchta maken geen deel uit van de Tsjechische selectie die het maandagavond in Olomouc opneemt tegen Moldavië. Het drietal is door bondscoach Jaroslav Silhavý uit de selectie gezet na een lange stapavond in een discotheek. Daardoor missen zij de wedstrijd waarin Tsjechië zich mogelijk plaatst voor het EK van 2024 in Duitsland.

Brabec (Aris Saloniki), Coufal (West Ham United) en Kuchta (Sparta Praag) zijn allen gewaardeerde internationals in de selectie van Silhavý. Vrijdag stond het trio in de basis toen Tsjechië op bezoek was bij Polen en met 1-1 gelijkspeelde. Door de remise hebben de Tsjechen maandag aan een punt genoeg tegen Moldavië.

Vladimir Coufal has been sent home from the Czech Republic national team. Players were supposed to regenerate and prepare for the final group game. Less than 48 hours before the crucial match with Moldova, Coufal and two others went to a disco until the early hours. – Sport CZ pic.twitter.com/vUuGV2boL5 — West Ham (C)entral ?? (@WestHam_Central) November 19, 2023

Reden genoeg voor een feestje, zo dachten de internationals. Brabec (41 interlands), Coufal (40 interlands) en Kuchta (20 interlands) werden vastgelegd op een foto tijdens een stapavond in een discotheek, waar ze tot in de vroege uurtjes aanwezig waren. Silhavý was daar niet van gediend, zo blijkt uit het statement van de Tsjechische voetbalbond op X.

“Drie spelers van Tsjechië hebben zaterdagavond de interne regels van de nationale ploeg overtreden”, aldus de CFR. “Jakub Brabec, Vladimír Coufal en Jan Kuchta hebben het trainingskamp per direct verlaten na een besluit van de technische staf.” Bij een nederlaag van Tsjechië plaatst Moldavië, de tegenstander van maandag, zich voor het EK van komende zomer.

Door de sanctie moeten Eredivisionisten Ondrej Lingr (Feyenoord) en Michal Sadilek (FC Twente) het tegen Moldavië doen zonder de drie ervaren internationals. Ook voormalig FC Twente-sterspeler Vaclav Cerny (inmiddels VfL Wolfsburg) maakt nog deel uit van de selectie van Silhavý.

In Engeland smullen de supporters van West Ham van de berichtgeving over Coufal. Zo deelt een van de supporters van the Hammers een zelfverzonnen liedje over de vleugelverdediger op X. “Vlad Coufal is magic, he’s on the magic pack. And if you offer him a shot, he’ll knock the f*cker back. He’s shuffling to the left, and pulling on the right, and when he’s on international break, he’s staying out all night!”

Door zijn slippertje keert Coufal vervroegd terug richting Londen, waar hij zich weer aansluit bij de selectie van West Ham. De 31-jarige rechtspoot is een vaste waarde in het elftal van manager David Moyes. Coufal speelde de eerste twaalf wedstrijden van het Premier League-seizoen volledig uit. Viermaal was hij aangever bij een doelpunt van de nummer negen van Engeland.