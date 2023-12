Kritiek op 4 Feyenoord-aankopen: ‘Spelers die er al hadden moeten staan’

Dinsdag, 5 december 2023 om 10:05 • Wessel Antes • Laatste update: 10:06

Sinclair Bischop is kritisch op het zomerse aankoopbeleid van Feyenoord, zo laat de journalist van ESPN blijken te gast in FC Rijnmond. De presentator ziet dat te veel aankopen van de Rotterdamse landskampioen nog niet van waarde zijn in De Kuip. Bischop noemt Ramiz Zerrouki, Ondrej Lingr, Ayase Ueda en Luka Ivanusec als specifieke voorbeelden in zijn betoog.

Feyenoord gaf afgelopen zomer ruim 36 miljoen euro uit aan inkomende transfers. Van alle aanwinsten lijkt alleen Calvin Stengs (voor 6 miljoen euro van OGC Nice) momenteel zeker van een basisplaats onder trainer Arne Slot. Bischop is dan ook kritisch op het aankoopbeleid van Slot en Feyenoord-directeur Dennis te Kloese.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Feyenoord is geweldig aan het seizoen begonnen, heeft indruk gemaakt in de Champions League”, begon Bischop zijn verhaal nog positief. “Maar als je kijkt naar de basis, zie je telkens maar één of twee nieuwe spelers. Er staat een geraamte met negen spelers van vorig seizoen.”

“Dat had natuurlijk niet moeten gebeuren”, gaat Bischop verder. “Feyenoord heeft veel geld uitgegeven. Zerrouki, Ivanusec, Ueda, Lingr. Dat zijn spelers die er allemaal al hadden moeten staan. Dan was Feyenoord verder gekomen.”

Bischop wil nog niet alle genoemde spelers als miskoop bestempelen. “Ik denk wel dat het spelers zijn die Feyenoord beter maken, maar op dit moment moet Feyenoord het voornamelijk hebben van de spelers die er vorig jaar al waren. Dat terwijl je ook de Champions League in ging.”

De journalist denkt wel dat de ervaringen uit het miljardenbal de selectie van Feyenoord verder gaan brengen. “Die spelers hebben zich wel doorontwikkeld, vandaar dat Feyenoord ook makkelijker voetbalt. Maar als je naar het puntenaantal kijkt, komt Feyenoord gemiddeld op hetzelfde aantal als vorig jaar. Dit jaar is er alleen een ploeg die nog beter is (met PSV, red.).”

Door de uitschakeling in de Champions League is het onduidelijk of Feyenoord deze winter opnieuw miljoenen kan spenderen op de transfermarkt. Wel onthulde Slot onlangs tijdens een persconferentie dat hij graag een extra spits ziet komen. “Het is iets waar we in deze fase ook over spreken, ja. We hebben twee goede spitsen in huis, maar als Ueda er een maand niet is, moet je de opties gaan bekijken.”