Feyenoord kan borst nat maken: ‘Wanneer stopt deze gek nou met rennen?’

Romano Postema kijkt uit naar de bekerkraker tegen Feyenoord van donderdagavond. De 22-jarige spits van FC Groningen is een van de smaakmakers in de ploeg van trainer Dick Lukkien.

De Trots van het Noorden degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie en kende vervolgens een rampzalige seizoenstart, maar inmiddels is de gifbeker alweer een tijdje leeg.

Groningen werkte zich op naar de zesde plaats en heeft de wederopstanding grotendeels te danken aan talenten uit de eigen jeugd. Vooral Postema is geliefd en heeft zich met zijn doelpunten en werklust ontpopt tot publiekslieveling.

“Ik heb een goede connectie met het publiek”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Als er niks gebeurt in de wedstrijd, maak ik graag een tackle voor ze, zodat ze weer wakker worden. Ik knok me altijd helemaal leeg. En dat is wat de mensen in Groningen graag willen zien.”

Waar de resultaten begin dit seizoen tegenvielen toen Postema een aanvalsduo met Kevin van Veen vormde, is het elftal sinds begin november gaan draaien toen het talent zijn leeftijdsgenoten Thom van Bergen (20), Luciano Valente (20) en Jorg Schreuders (19) aan zijn zijde kreeg. Na die keuze werd in achttien wedstrijden nog maar één keer door Groningen verloren.

Lukkien stak onlangs de loftrompet over Postema, die dit seizoen al goed was voor tien treffers. Volgens de trainer heeft de spits 'vier longen'. “Ik kon het tegen Fortuna zelfs 120 minuten volhouden. Het is echt een kwaliteit van ons. Ik blijf er ook mee doorgaan, want ik als het niet doe, denk ik dat de trainer snel het bordje omhoog houdt voor een wissel.”

“Ik word in elk geval niet snel moe. Als Feyenoord daar wel van uitgaat, hebben ze dit keer een beetje pech, want ik blijf wel lopen. Ik hoop dat ze gek van me worden en denken: wanneer stopt deze gek nou eens met rennen?”

