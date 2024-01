‘Feyenoord kan al na half jaar geld verdienen aan zomerse aanwinst’

Ilias Sebaoui geniet belangstelling van het Deense Viborg FF, zo meldt Gazet van Antwerpen vrijdagavond. De 22-jarige aanvaller blinkt dit seizoen uit op huurbasis bij FC Dordrecht. Feyenoord nam Sebaoui afgelopen zomer transfervrij over van het Belgische Beerschot. In De Kuip ligt hij nog tot medio 2025 vast.

De Rotterdammers hebben tevens de optie om het contract van Sebaoui met een seizoen te verlengen. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Marokkaans jeugdinternational op zo’n 500.000 euro. Wat Viborg over heeft voor zijn diensten, is vooralsnog onbekend.

Sebaoui is dit seizoen een van de uitblinkers bij Dordrecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens de Belgische krant is het afwachten of Viborg al deze transferperiode door wil pakken. Verder is het nog maar de vraag of Feyenoord wil meewerken aan een uittocht van Sebaoui. De rechtspoot laat bij Dordrecht een uitstekende indruk achter en mag tijdens interlandperiodes zelfs meetrainen met de selectie van Arne Slot.

Ook deed Sebaoui, net als zijn teamgenoot én landgenoot Antef Tsoungui, meermaals mee aan oefenduels van Feyenoord. Namens Dordrecht speelde de linksbuiten tot dusver 24 officiële wedstrijden. Sebaoui wist zesmaal te scoren en gaf drie assists. Dordrecht, dat de afgelopen jaren vaak in de onderste regionen eindigde, staat momenteel op een knappe zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Róbert Bozenik

Ook een doorverkooppercentage kan er deze winter voor zorgen dat de kassa rinkelt in Rotterdam-Zuid. Boavista-spits Robert Bozenik staat op het lijstje van onder meer LOSC Lille, Sevilla en Hellas Verona. Bij een volgende transfer van de 24-jarige Slowaak kan Feyenoord meeprofiteren.

De Stadionclub verkocht Bozenik afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro. Bij zijn volgende transfer ontvangt Feyenoord twintig procent op de winst die Boavista maakt. Transfermarkt taxeert Bozenik momenteel op 5 miljoen euro.

Bozenik is in Portugal bezig aan een uitstekend seizoen. In 21 officiële wedstrijden voor Boavista was de rechtspoot goed voor 9 doelpunten en 2 assists. Bij zijn club ligt de 37-voudig international nog vast tot medio 2026.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Moet Feyenoord al meewerken aan een transfer van Sebaoui? Ja Nee Stem Moet Feyenoord al meewerken aan een transfer van Sebaoui? Ja 41% Nee 59% Totaal aantal stemmen: 181 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties