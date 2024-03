Hans Kraay ziet nieuwe parel bij Feyenoord: ‘Onthoud die naam!’

Hans Kraay junior is lovend over de samenwerking die Feyenoord heeft opgezet met FC Dordrecht. De Rotterdammers stallen dit seizoen veel talenten bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en plukken daar uiteindelijk de vruchten van, zo is de voorspelling van Kraay.

"Ik dacht eerst dat het zo'n flutsamenwerking zou worden tussen Feyenoord en Dordrecht, maar Feyenoord heeft daar een paar hele goede spelers neergezet en Dordrecht doet het fantastisch dit seizoen", steekt Kraay van wal bij Goedemorgen Eredivisie.

"Ilias Sebaoui, onthoud die naam", gaat Kraay verder. "Hij lijkt een beetje op Ivanusec. Allebei rechtsbenig en hangend vanaf links. Hij gaat volgend jaar echt veel minuten maken."

Twee andere namen die Kraay uitlicht zijn Antef Tsoungui en Shiloh Zand. "Feyenoord heeft het weer heel goed gedaan. Ik denk dat Dennis te Kloese zó'n verschrikkelijk slimme man is.

Marino Pusic, ook aanwezig in het voetbalpraatprogramma, beaamt de woorden van Hans Kraay. Pusic werkte in de voorbereiding op het huidige seizoen met bovengenoemde talenten, alvorens hij naar Shakhtar Donetsk vertrok voor het hoofdtrainerschap aldaar.

"Dit zijn zeer getalenteerde jongens die heel veel potentie hebben", aldus de voormalig assistent van Arne Slot. "Maar ze hebben wel een podium nodig om zich te ontwikkelen. Dat podium is ze nu gegeven."

"Er zijn een hoop jongens die meetrainen met de A-selectie, waardoor ze een gevoel kunnen creëren met de club en het team", vervolgt Pusic. "Ik vind dat ze dat heel goed hebben opgezet. Dit zijn jongens met heel veel voetballend vermogen."

