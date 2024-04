‘Meerdere Eredivisie-clubs azen concreet op handtekening Feyenoord-talent’

Feyenoord gaat het contract van Ilias Sebaoui met een seizoen verlengen, zo meldt 1908.nl woensdagochtend. De Rotterdammers waren daar veel aan gelegen, daar diverse Eredivisie-clubs ‘concreet azen op de handtekening’ van de 22-jarige buitenspeler. Door zijn naderende contractverlenging ligt Sebaoui straks tot medio 2026 vast in De Kuip.

Sebaoui is bezig aan een uitstekend seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht, dat zich op een knappe vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie begeeft. De in Antwerpen geboren jeugdinternational van Marokko speelde al 36 officiële duels namens de Schapekoppen. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en zeven assists.

Volgens Transfermarkt is Sebaoui inmiddels 500.000 euro waard. Feyenoord nam hem vorige zomer transfervrij over van het Belgische Beerschot, dat wel een bescheiden percentage mee kan verdienen aan zijn volgende transfer. Mogelijk komt die overstap al heel snel.

1908.nl weet dat er ‘enorm veel belangstelling’ is voor Sebaoui. Zo zouden meerdere Eredivisie-clubs concreet azen op zijn handtekening. “Sebaoui sluit in de voorbereiding van het seizoen 2024/2025 naar verwachting eerst aan bij de selectie van Feyenoord, maar een uitgaande permanente transfer is daarna allesbehalve uitgesloten.” Sebaoui trainde tijdens een aantal interlandperiodes dit seizoen mee bij Feyenoord en speelde zelfs al oefenwedstrijden namens de Rotterdamse club.

Welke Nederlandse clubs Sebaoui willen overnemen is vooralsnog onbekend. De Gazet van Antwerpen meldde afgelopen winter al dat de Marokkaanse Belg zich ook in de kijker heeft gespeeld bij het Deense Viborg FF. Hoogstwaarschijnlijk geniet Sebaoui dus ook nog altijd buitenlandse interesse.

Sebaoui sprak vorige maand tegenover RTV Rijnmond over zijn contact met Feyenoord. “Er is heel veel contact. Ik word bijna dagelijks gebeld hoe het gaat en hoe ik me voel. Ik ben natuurlijk van Feyenoord, dus het is ook hun plicht om te weten hoe ik me voel. Het gaat nu heel goed bij FC Dordrecht en ik zie in de zomer wat er gaat gebeuren.”

Naast Sebaoui keren ook huurlingen Antef Tsoungui, Shiloh ’t Zand en Korede Osundina komende zomer in principe terug naar Feyenoord. Met name Tsoungui en ’t Zand hebben een indrukwekkende bijdrage geleverd aan het goede seizoen van Dordrecht. De komende maand zal het viertal eerst nog met hun tijdelijke werkgever deelnemen aan de Keuken Kampioen Play-offs.

