Feyenoord hoopt om één reden dat Athletic Club dit jaar de Europa League wint

Feyenoord staat momenteel op plaats drie in de Eredivisie, maar kan zich met die derde plek mogelijk toch direct plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Dan zullen er echter wel een hoop dingen goed moeten vallen voor de Rotterdammers.

Allereerst moet de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie al direct plaatsen voor het miljardenbal. Het directe CL-ticket van de winnaar van de Europa League schuift dan namelijk door naar een ploeg die eigenlijk de voorronde zou moeten spelen.

Van de vier overgebleven clubs in de Europa League, is er eigenlijk maar één die aan die voorwaarde kan voldoen: Athletic Club. Tottenham Hotspur en Manchester United staan er in de Premier League namelijk zo belabberd voor, dat directe CL-plaatsing haast onmogelijk is.

De andere halve finalist, FK Bodø/Glimt, is al kampioen van Noorwegen geworden en plaatst zich daarmee voor de voorronde van de Champions League. Athletic Club staat momenteel vierde in LaLiga en zou zich daarmee direct plaatsen voor het miljardenbal. De Rotterdamse hoop is dus allereerst gevestigd op Athletic Club in de Europa League.

Mochten de Spanjaarden het toernooi winnen en bij de eerste vier eindigen in LaLiga, schuift het CL-ticket door naar een ploeg die geplaatst is voor de voorronde. Dan gaat het om de club met de meeste coëfficiënten.

Benfica, FC Porto en Club Brugge hebben meer coëfficiënten dan Feyenoord en zouden op dit moment dus meer aanspraak maken op het ticket.

Daarom moet Feyenoord hopen dat deze drie ploegen niet op een plaats eindigen die leidt naar de voorronde van de Champions League. In beide landen is dat plaats twee. Momenteel moet er nog wel een en ander veranderen voor Feyenoord, want zowel Club Brugge als Benfica staat tweede in hun competitie.