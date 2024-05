Feyenoord hoopt nieuwe hoofdtrainer komend weekend te presenteren

Brian Priske staat hoog op de shortlist van Feyenoord, zo bevestigt Voetbal International. Het goed geïnformeerde Deense medium Tipsbladet berichtte zondag dat de Rotterdammers dicht bij een akkoord met de trainer van Sparta Praag zijn.

Priske wilde het nieuws tegen de krant bevestigen noch ontkennen. Navraag van VI bij Feyenoord leert dat de berichtgeving niet wordt ontkend.

Priske staat er volgens clubwatcher Martijn Krabbendam goed op bij de clubleiding in De Kuip. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese kent de 47-jarige trainer nog uit zijn periode dat hij werkzaam was bij FC Midtjylland, waar hij zeer succesvol was.

Ook bij Sparta Praag presteert Priske uitzonderlijk goed. Dit seizoen pakte hij opnieuw de landstitel in Tsjechië.

In de afgelopen twee jaar veroverde hij tweemaal de landstitel, terwijl Sparta Praag daarvoor negen jaar lang geen kampioen was geworden. Ook met Midtjylland werd hij in het seizoen 2019/20 landskampioen van Denemarken.

Priske beschikt bij Sparta Praag nog over een contract dat doorloopt tot medio 2026, dus Feyenoord zal wel met een transfersom over de brug moeten komen. Welk prijskaartje om de nek van de Deen hangt, is niet duidelijk.

Feyenoord hoopt zijn nieuwe hoofdtrainer in ieder geval komend weekend te presenteren. Volgens het Algemeen Dagblad staan ook de namen van Nuri Sahin (assistent-trainer Borussia Dortmund), Dick Schreuder (CD Castellón) en Graham Potter (clubloos) nog op een shortlist.

