Feyenoord-hooligans forceren VIP-zone Atlético: ME grijpt in bij totale chaos

Donderdag, 5 oktober 2023 om 22:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:54

Feyenoord-hooligans zijn woensdagavond het VIP-gedeelte in het Cívitas Metropolitano binnengestormd. Op beelden is te zien hoe de toegang tot el palco geforceerd wordt en diverse fans van Atlético Madrid aangevallen worden. Volgens Spaanse media bestond de groep uit vijftien tot dertig Feyenoorders die zeker zes slachtoffers maakten.

Na afloop van het verloren Champions League-duel met de Madrilenen (3-2) stormden fans van de Rotterdammers plotseling de VIP-zone van het stadion binnen. Uit beelden die rondgaan op internet blijkt dat een aanhanger direct een karatetrap geeft op de neus van een Atlético-fan, die al snel volledig onder het bloed zit.

De Spaanse ME kon vrij snel ter plaatse zijn, maar men kon niet voorkomen dat er enkele rake klappen werden uitgedeeld. De Feyenoorders vluchtten vervolgens snel naar een van de uitgangen in het VIP-gedeelte, weten onder meer AS en la Vanguardia te melden.

Uiteindelijk slaagden de Spaanse autoriteiten erin om in ieder geval zes van de relschoppers in de kraag te vatten. Verder wordt er nog gezocht naar enkele daders die via videobeelden geïdentificeerd zijn. Het is opvallend, daar de opbouw richting het duel vrij rustig is verlopen.

Vijf van de zes Nederlanders zijn aangehouden vanwege mishandeling, terwijl de zesde verdachte vastzit voor het aanvallen van autoriteiten. Het gaat om vijf volwassen mannen van de leeftijd tussen de 20 en 52 jaar, terwijl één dader minderjarig was.

Het duel tussen Atlético Madrid en Feyenoord werd van tevoren met rood omcirkeld door de lokale autoriteiten: een hoog risicoduel. Naar verluidt waren er overdag minimaal 4.000 fans van Feyenoord in het centrum van Madrid, die in toom gehouden werden door zeker 1.300 politie-eenheden.

Feyenoord kwam in de Spaanse hoofdstad tweemaal op voorsprong, maar uiteindelijk slaagden de Rotterdammers er niet in de voorsprong vast te houden. Een eigen doelpunt van Mário Hermoso en een treffer van Dávid Hancko werden onschadelijk gemaakt door Álvaro Morata (tweemaal) en Antoine Griezmann.