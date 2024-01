‘Feyenoord gaat strijd aan met Franse clubs en opent gesprekken voor verdediger’

Feyenoord heeft bij Hammarby IF geïnformeerd naar de diensten van Nathaniel Adjei, zo meldt de Zweedse journalist Anel Advidc. Uit navraag van 1908.nl blijkt echter dat er nog geen bod is gedaan en ook (nog) niet wordt voorbereid.

De 21-jarige Ghanees staat sinds medio 2022 onder contract bij Hammarby, de club van Zlatan Ibrahimovic. Hij kwam over van het Ghanese Danbort FC.

Adjei is volgens het gerenommeerde Transfermarkt 1,5 miljoen euro waard. De 1,91 lange mandekker heeft een contract tot medio 2026 in Stockholm.

Volgens de journalist is Feyenoord bereid om snel een eerste bod uit te brengen op Adjei. Ook LOSC Lille, Toulouse FC en FC Lorient zijn in de race voor de verdediger.

Advidc meldt dat de club uit Stockholm deze winter een transfersom rond de 3,5 miljoen euro voor hem verlangt.

Adjei kwam afgelopen zomer in de voorronde van de Conference League twee keer in actie tegen FC Twente. In Enschede startte hij aan de aftrap. In Stockholm viel hij in.

