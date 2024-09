‘Feyenoord gaat Ondrej Lingr na een jaar voor ruim 3 miljoen euro verkopen’

Het huwelijk tussen Feyenoord en Ondrej Lingr blijft beperkt tot één seizoen. De 25-jarige aanvallende middenvelder keert volgens diverse Tsjechische media per direct terug naar Slavia Praag, dat ruim 3 miljoen euro overmaakt aan de volksclub uit Rotterdam-Zuid.

Feyenoord nam Lingr vorige zomer op huurbasis over van Slavia Praag, met een verplichte aankoopoptie van 4 miljoen euro die deze zomer gelicht werd. Twee maanden later krijgen de Rotterdammers een groot deel van dat bedrag terug.

Slavia Praag heeft geen haast met het afronden van de deal, daar de transfermarkt in Tsjechië nog tot komend weekend geopend is. Lingr, achttienvoudig international van Tsjechië, heeft nooit echt kunnen overtuigen in De Kuip.

Lingr speelde in totaal slechts 444 minuten in dienst van Feyenoord, verdeeld over 28 officiële optredens. Daarin was de gretige supersub nog wel goed voor vier doelpunten en een assist.

Lingr maakte afgelopen seizoen een belangrijk doelpunt namens Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst). De Rotterdammers legden uiteindelijk beslag op die prijs.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Lingr op zo’n 3,5 miljoen euro. De Tsjech keert spoedig terug naar de club waar hij tussen 2020 en 2023 al onder contract stond. Lingr was in die jaren zeer geliefd bij de aanhang van Slavia Praag.

Tijdens zijn eerste periode in de Tsjechische hoofdstad speelde Lingr 138 officiële wedstrijden namens Slavia. Daarin was de rechtspoot goed voor 40 doelpunten en 11 assists. Bij zijn nieuwe club gaat hij op 3 oktober tegen Ajax spelen.