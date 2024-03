Feyenoord gaat behoorlijke miljoenenklapper maken met nieuwe hoofdsponsordeal

MediaMarkt gaat de komende jaren de nieuwe hoofdsponsor worden van Feyenoord, zo bericht De Telegraaf vrijdagmiddag. De naam van het elektronicabedrijf moet vanaf ingang van komend seizoen op de voorzijde van het Feyenoord-shirt geplakt staan.

Het gaat Feyenoord vele miljoenen opleveren. Volgens de ochtendkrant kunnen de Rotterdammers met de nieuwe partnership in de komende drie jaar maar liefst twintig miljoen euro opstrijken.

Eerder sloot Feyenoord al een lucratieve deal met kledingsponsor Castore, en nu gaat de club dus ook goud geld verdienen aan de hoofdsponsor. Zo gaat gaat het de club commercieel- en sportief gezien voor de wind.

MediaMarkt Benelux, dat zijn hoofdkantoor in hartje Rotterdam heeft staan, heeft inmiddels in twaalf Europese landen vestigingen staan. Door de recente Europese successen van De Stadionclub heeft de retailer besloten te investeren in het hoofdsponsorschap.

"Voor MediaMarkt speelt ook een rol dat Feyenoord niet alleen nationaal, maar ook internationaal door lange, redelijk succesvolle deelnames aan de Conference League, de Europa League en ook de groepsfases van de Champions League een grotere uitstraling heeft gekregen", schrijft De Telegraaf.

Ook volgend jaar lijkt het geld zo binnen te stromen bij Feyenoord. Niet alleen de nieuwe sponsor levert de nodige centen op, maar ook de hoogstwaarschijnlijke deelname aan de Champions League-campagne van volgend jaar brengt serieus geld in het laatje.

MediaMarkt volgt dus Europarcs op, dat in 2021 op zijn beurt het hoofdsponsorschap overnam van ASR en Fortis. Daarvoor waren onder andere ook Opel en de Gouden Gids hoofdsponsors bij de Rotterdammers.

