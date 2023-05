Feyenoord-fans halen binnen vijftien uur absurd bedrag op met crowdfunding

Donderdag, 4 mei 2023 om 09:55 • Wessel Antes

De kampioenskoorts loopt inmiddels hoog op in Rotterdam-Zuid, zo blijkt uit een crowdfundingsactie van FSV De Feijenoorder. De officiële supportersvereniging van Feyenoord heeft sinds woensdagavond 19.08 uur meer dan 100.000 euro opgehaald. Daarmee heeft De Feijenoorder het ultieme doel van de actie al binnen vijftien uur bereikt. Mogelijk loopt het bedrag de komende dagen, richting de eventuele kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior Rotterdam, nog hoger op.

Met het geld dat wordt ingezameld tijdens de actie ‘Leve Feyenoord 1’ wil De Feijenoorder drie belangrijke momenten van de club vieren: het aankomende kampioenschap, de stad het ultieme Feyenoord-gevoel laten uitstralen en als klap op de vuurpijl het 115-jarig bestaan van de club. De supportersvereniging wil het ingezamelde geld dus gebruiken voor sfeeracties in De Kuip, maar ook voor acties in het centrum van Rotterdam. Rondom het kampioenschap in 2017 prijkte een megadoek van De Feijenoorder ook al nabij de Coolsingel.

De Feijenoorder heeft drie mega projecten in gedachten met het verzamelde geld. Met de eerste 30.000 euro wordt het grootste kampioenschapdoek ooit gerealiseerd, dat te zien zal zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 14 mei. Nadat woensdagavond ook direct de 60.000 euro werd aangetikt, zal een gebouw in Rotterdam worden ingepakt met een gigantisch spandoek van Feyenoord. De laatste 40.000 euro wordt gebruikt voor de viering van het 115-jarig bestaan, waarbij een muurschildering en nog veel meer zal worden gemaakt.

Het opgehaalde bedrag is tekenend voor de kampioenskoorts bij de supporters van Feyenoord. Rotterdam maakt zich langzaamaan op voor een waar volksfeest. Indien PSV er zaterdag niet in slaagt om te winnen bij Sparta Rotterdam, kan Feyenoord zondag al kampioen worden bij stadgenoot Excelsior Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil het kampioenschap van Feyenoord pas officieel vieren met een huldiging op 15 mei, een dag na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead. Wel heeft de gemeente maatregelen getroffen voor het geval dat Feyenoord zondag al kampioen wordt bij Excelsior. De omgeving rondom de Hofpleinfontein is dan afgesloten voor autoverkeer, zo meldde het Algemeen Dagblad woensdag.