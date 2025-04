Feyenoord boekt groot succes en legt cruciale speler vast tot liefst 2029

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met Givairo Read over een nieuw contract, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De achttienjarige rechtervleugelverdediger zet binnenkort zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2029 vastlegt in De Kuip. Het huidige contract, dat Read aan het begin van dit seizoen tekende, liep tot juni 2028.

“Dat Feyenoord mij nu al beloont met een nieuw contract zegt veel over het vertrouwen dat de club in mij heeft”, vertelt een trotse Read. “Het gaat allemaal snel, maar ik besef me heel goed hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal meemaak.”

“Ik heb de keuze voor de overstap naar Rotterdam bijna twee jaar geleden heel bewust gemaakt en dat het zo is uitgepakt is een bevestiging dat mijn keuze de juiste is geweest. Tegelijkertijd weet ik dat ik hard moet blijven werken om deze lijn door te trekken en ook daarvoor zit ik de komende jaren bij Feyenoord op de juiste plek.”

Read maakte iets minder dan twee jaar geleden de overstap van FC Volendam naar Feyenoord, waar hij in eerste instantie aansloot bij Feyenoord Onder 18. Binnen de jeugdopleiding van de Rotterdammers maakte hij snel een uitstekende indruk, waardoor hij geregeld mee mocht trainen met het eerste elftal en steeds vaker deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Het affiche voor zijn basisdebuut was er een om in te lijsten: Feyenoord - AS Roma in de tussenronde van de UEFA Europa League. In de met 1-0 gewonnen heenwedstrijd hield de destijds zeventienjarige Read zich moeiteloos staande in de strijd die zich die avond afspeelde in De Kuip.

Het kenmerkt de stormachtige ontwikkeling die de aanvallend ingestelde vleugelverdediger de laatste seizoenen doormaakt en in Rotterdam onverminderd voortzet. In het lopende seizoen, waarin de teller inmiddels staat op 25 officiële duels in de hoofdmacht van Feyenoord, beleeft Read zijn doorbraak.

Woensdagavond lonkt voor Read zijn negentiende Eredivisiewedstrijd van het seizoen, wanneer Feyenoord het in de eigen Kuip opneemt tegen FC Groningen. De aftrap is om 20:00 uur.