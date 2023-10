Feyenoord blijft bezig tijdens interlandbreak: ‘geheim’ oefenduel verklapt op tv

Maandag, 9 oktober 2023 om 07:53 • Tom Rofekamp

Feyenoord oefent komende woensdag tegen Excelsior, zo verklapte Pascal Bosschaart tijdens Goedemorgen Eredivisie. De assistent-trainer van FC Dordrecht liet doorschemeren dat Feyenoord-huurlingen Ilias Sebaoui en Antef Tsoungui woensdag zullen meespelen met hun eigenlijke werkgever. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen, die ook te gast was, reageerde lachend: "Dat is geheim hè?"

Door de interlandperiode werkt met name Feyenoord met een flink uitgedunde groep. Onder meer Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman, Santiago Giménez en Ayase Ueda vliegen uit voor hun internationale verplichtingen. Daarom haalt Arne Slot ook enkele verhuurde talenten bij de groep. Onder hen Sebaoui en Tsoungui, aldus Bosschaart.

"Aankomende week mogen Ilias en Antef weer meetrainen met Feyenoord en woensdag spelen tegen Excelsior", verklapte de assistent-trainer van Dordrecht. Daarop antwoordde Dijkhuizen: "Dat is geheim hè, die wedstrijd!"

Sebaoui en Tsoungui maken tot dusver indruk tijdens hun huurperiode. Eerstgenoemde, een deze zomer aangetrokken linkervleugelaanvaller, scoorde vrijdag nog tweemaal in het gewonnen duel met SC Cambuur (5-2). Ook centrumverdediger Tsoungui stond toen aan de aftrap. Sebaoui en Tsougui staan op respectievelijk negen en acht optredens, waarin eerstgenoemde drie keer scoorde en een assist gaf en laatstgenoemde goed was voor één goal en een assist.

Ook Stengs bij Oranje

Zondagavond laat werd ook bekend dat Calvin Stengs zich mag melden voor interlandverplichtingen. De 24-jarige vleugelaanvaller annex spelmaker vervangt de geblesseerd geraakte Noa Lang.

Stengs’ laatste speelminuten in Oranje dateren van maart 2021, toen in en tegen Gibraltar met 0-7 werd gewonnen. Stengs kwam in totaal zevenmaal uit voor de nationale ploeg. Zijn debuut dateert van november 2019, toen Stengs twee assists gaf in een 5-0 overwinning op Estland.

Ook Andries Noppert mag zich toch bij de groep melden. Dat houdt verband met ziekte bij Mark Flekken. Daardoor bestaat het keeperstrio nu uit Bart Verbruggen (Brighton & Albion), Nick Olij (Sparta Heerenveen) en Heerenveen-goalie Noppert.