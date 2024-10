De opstelling van Feyenoord voor de Klassieker tegen Ajax is bekend. Trainer Brian Priske kan weer beschikken over Quinten Timber en Ayase Ueda en stelt beide spelers op in de basis. Het duel in De Kuip begint om 18:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. In de verdediging vindt er een wijziging plaats ten opzichte van de 0-2 uitzege bij FC Utrecht. Gernot Trauner keert terug in het elftal en verdrijft Thomas Beelen naar de bank. Dávid Hancko en backs Givairo Read en Hugo Bueno completeren de verdediging.

Timber is op tijd hersteld van zijn verdraaide enkel tegen Utrecht en staat op het middenveld met Hwang In-beom en Antoni Milambo. Ueda vervangt Julián Carranza, en wordt voorin bijgestaan door Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord wist zijn laatste vijf duels overtuigend te winnen, waaronder de Champions League-ontmoetingen met Girona (2-3) en Benfica (1-3). Priske was dinsdag zichtbaar opgetogen op de afsluitende persconferentie en loofde het Legioen. “Het is fantastisch om de support van onze fans te voelen.”

“We weten allemaal dat dit een enorme wedstrijd is voor de hele club en onze supporters. Net als iedereen die van voetbal houdt, kijk ik uit naar deze wedstrijd. En de rest van het team natuurlijk ook."

Ook Priske heeft meegekregen dat Feyenoord als favoriet wordt beschouwd. Vragen daarover ging de Deen vakkundig uit de weg. "Eerlijk gezegd denk ik er niet over na. Ik denk dat het iets is voor supporters en media om de wedstrijd te hypen.”

“Wie de favoriet is... Het is een moeilijke wedstrijd. Het is een enorme wedstrijd. We hebben hetzelfde aantal punten, dus het wordt een spannende wedstrijd." Feyenoord moet het doen zonder Santiago Gimenez, Calvin Stengs en Quilindschy Hartman.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.