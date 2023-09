Feyenoord begint met thuiswedstrijd aan CL; PSV krijgt lastige opener

Zaterdag, 2 september 2023 om 09:10 • Wessel Antes • Laatste update: 09:38

Het speelschema van de Champions League is zaterdagochtend bekendgemaakt door de UEFA. Feyenoord opent het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen Celtic, terwijl PSV naar Londen afreist voor een uitduel met Arsenal. De Rotterdammers spelen op 19 september om 21:00 uur in de eigen Kuip tegen de Schotse volksclub. Een dag later, op 20 september, spelen de Eindhovenaren om 21:00 uur tegen the Gunners. Feyenoord sluit de groepsfase op 13 december af op Celtic Park, terwijl PSV dat een dag eerder doet in eigen huis tegen Arsenal.

PSV speelt in Groep B tegen Sevilla, Arsenal en RC Lens. Na de eerste uitwedstrijd bij Arsenal wacht een thuisduel met Sevilla, waarna PSV weer op bezoek moet bij Lens. De Fransen komen in speelronde 4 juist weer langs in het Philips Stadion, waarna voor PSV een uitduel met Sevilla volgt. Op 12 december sluit PSV de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Dat duel wordt om 18:45 uur afgewerkt.

Feyenoord begint dus tegen Celtic en reist vervolgens af naar Madrid voor een uitduel met Atlético. In speelronde 3 komt Lazio naar De Kuip, waarna de Rotterdammers op 7 november terugkeren in Rome voor de uitwedstrijd. Op 28 november speelt Feyenoord in eigen huis om 21:00 uur tegen Atletico, waarna de groepsfase op 13 december wordt afgesloten met een kraker bij Celtic. Vermoedelijk reizen er duizenden fans af naar Glasgow en Madrid voor de uitduels van Feyenoord. Het lijkt net als vorig seizoen onwaarschijnlijk dat de supporters van de regerend landskampioen aanwezig mogen zijn tijdens de uitwedstrijd bij Lazio in Italië, vanwege de rellen in 2015.

In speelronde 1 staan er verder behoorlijk wat Europese krakers op het programma. In Groep A nemen Bayern München en Manchester United het direct tegen elkaar op in de Allianz Arena. In de poule des doods, Groep F, begint Paris Saint-Germain met een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund. Newcastle United viert de terugkeer in de Champions League met een schitterende uitwedstrijd op bezoek bij AC Milan.

Programma PSV in de Champions League:

Woensdag 20 september: Arsenal - PSV

Dinsdag 3 oktober: PSV-Sevilla

Dinsdag 24 oktober: Lens - PSV

Woensdag 8 november: PSV - Lens

Woensdag 29 november: Sevilla - PSV

Dinsdag 12 december: PSV - Arsenal

Programma Feyenoord in de Champions League:

Dinsdag 19 september: Feyenoord - Celtic

Woensdag 4 oktober: Atlético Madrid - Feyenoord

Woensdag 25 oktober: Feyenoord - Lazio

Dinsdag 7 november: Lazio - Feyenoord

Dinsdag 28 november: Feyenoord - Atlético Madrid

Woensdag 13 december: Celtic - Feyenoord