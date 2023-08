Feyenoord akkoord over transfer van Pedersen; constructie anders dan gedacht

Donderdag, 17 augustus 2023 om 18:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:01

Feyenoord en Sassuolo hebben een akkoord bereikt over een transfer van Marcus Pedersen. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De Noorse vleugelverdediger maakt in eerste instantie op huurbasis de overstap naar Italië. De transfer kan onder een aantal voorwaarden permanent worden. Feyenoord heeft met Bart Nieuwkoop al een vervanger gestrikt.

In eerste instantie meldde de Italiaanse journalist dat Pedersen meteen een definitieve transfer zou maken. Later werd echter bekend dat de back eerst voor een seizoen wordt gehuurd door Sassuolo. De deal wordt permanent als Pedersen in minstens twintig Serie A-wedstrijden 45 minuten speelt of als Sassuolo degradatie weet te voorkomen. In beide gevallen maken de Italianen zes miljoen euro over naar Feyenoord. Met bonussen kan dat bedrag nog met een miljoen oplopen.

Een transfer van de Noorse rechtsback hing al enige tijd in de lucht. Lang leek het erop dat Torino met de 18-voudig international aan de haal ging, maar de afgelopen dagen werd Sassuolo een steeds concretere optie voor Pedersen. Nu is een transfer naar de laatstgenoemde club dus zo goed als rond. Het enige wat rest voor de verdediger is het doorstaan van de medische keuring.

Met het aantrekken van Nieuwkoop speelde Feyenoord eerder deze transferwindow al in op het vertrek van een rechtsback, al leek dat langere tijd te gaan om Lutsharel Geertruida. Hij stond namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig, maar de Duitsers konden geen akkoord bereiken met Feyenoord en de transfer ketste af. Nu gaat er in de vorm van Pedersen alsnog een rechtervleugelverdediger vertrekken uit Rotterdam.

In de eerste competitie-wedstrijd van Feyenoord (0-0 tegen Fortuna Sittard) begon Pedersen al op de bank en startte Nieuwkoop vanaf de aftrap. Toen laatstgenoemde een rode kaart kreeg koos Arne Slot er opvallend genoeg voor om Thomas Beelen in te laten vallen, en niet Pedersen. Daarmee leek een transfer van de back al aanstaande. Pedersen speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat destijds twee miljoen euro overmaakte aan Molde FK om hem over te nemen. Momenteel staat de teller op 88 officiële duels in Rotterdamse dienst, waarin de vleugelverdediger goed was voor 1 doelpunt en 7 assists.



