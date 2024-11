Feyenoord-aanvoerder Timber kon moment vlak voor wissel amper geloven: 'Dit is niet normaal, joh'

Feyenoord revancheerde zich zondag van de midweekse nederlaag tegen Red Bull Salzburg, dankzij een 1-4 zege op Almere City. Aanvoerder Quinten Timber werd na een uur naar de kant gehaald en ging vlak voor dat moment even door zijn enkel, maar de schade lijkt mee te vallen.

Timber erkende onlangs dat hij de laatste weken met pijntjes speelt. Tegen Salzburg (1-3) werd de middenvelder vroegtijdig naar de kant gehaald en dat gebeurde ook tegen Almere. Vlak voor Timber werd afgelost Chris-Kévin Nadje liep hij bij het versturen van een pass opnieuw een pijntje op aan zijn enkel.

"Dit is niet normaal, joh", lacht Timber bij ESPN bij zien van de beelden van de betreffende pass. "Tegen FC Utrecht verzwikte ik mijn enkel... Dit is niet lekker joh. Ik wist dat ik gewisseld zou worden, en precies bij mijn laatste actie gebeurt dit..."

"Dit is niet normaal. Ik vroeg aan God: 'Waarom nu?'. Tegen Salzburg had ik daar helaas te veel last van, in de hele wedstrijd eigenlijk al. Ik houd niet van opgeven, maar misschien moet ik met dit soort dingen wat slimmer zijn en eerder zeggen: 'Het gaat niet meer.'"

"Vandaag had ik er minder last van, maar bij die actie trigger je hem (zijn enkel, red.) toch wel weer. Maar ik ben fit genoeg om het team te helpen, dat is het belangrijkste." Timber wacht de komende weken interlands met het Nederlands elftal en verwacht er gewoon bij te zijn.

"Daar ben ik fit genoeg voor. Soms is het lastig om rust te pakken. We hebben als spelers vaak gesproken dat we een hele pittige periode hebben gehad de laatste tijd, met alleen maar pittige wedstrijden. Dat hoort erbij, ik wil er dan voor het team zijn."

"Alles geven, al kan dat helaas niet altijd. Dat hoort ook bij topsporter zijn, maar je moet je grenzen wel kennen. Soms is dat lastig, soms hoor je het ook van buitenaf, van de medische staf, familieleden. Daar moet ik ook van leren." Bondscoach Ronald Koeman hoeft zich geen zorgen te maken. "Nee, en anders bel ik hem. Maar als het goed is ziet hij mij deze week gewoon", aldus Timber.