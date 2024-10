Ferdinand en Cantona hekelen 'ronduit schandalig' besluit van Manchester United: 'Niemand is veilig!'

Het voornemen van Manchester United om te breken met Sir Alex Ferguson als ambassadeur van de club, kan op weinig goedkeuring rekenen van andere clubiconen. Rio Ferdinand en Eric Cantona springen op social media in de bres voor Ferguson.

Dinsdag werd bekend dat INEOS, het bedrijf van Manchester United-eigenaar Jim Ratcliffe, kosten wil besparen. Het ambassadeurscontract van de 82-jarige Ferguson, dat de voormalig topmanager naar verluidt 2,5 miljoen euro per jaar oplevert, zou moeten worden ontbonden.

Ferdinand en Cantona, die hun hele periode bij Manchester United onder Ferguson speelden, nemen het op voor de legendarische manager.

"Als Sir Alex verwijderd kan worden, is NIEMAND VEILIG bij Manchester United", schrijft Ferdinand op X. "Geeft INEOS hiermee een signaal af aan IEDEREEN binnen de club?"

Cantona spreekt op Instagram van een 'ronduit schandalige' beslissing. "Sir Alex Ferguson zou alles moeten kunnen doen wat hij wil bij de club tot de dag dat hij sterft. Wat een gebrek aan respect.

Cantona speelde van 1992 tot 1997 voor Manchester United. "Sir Alex Ferguson zal voor altijd mijn baas zijn! En ik gooi ze allemaal in een grote zak stront!"

Ratcliffe zou Ferguson in een persoonlijk gesprek hebben medegedeeld dat zijn contract wordt beëindigd. Hoe de Schot daarop heeft gereageerd is vooralsnog onbekend. Ook is onduidelijk of Ferguson op een andere manier aan Manchester United verbonden blijft.