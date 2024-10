‘Manchester United gaat miljoenencontract van Sir Alex Ferguson beëindigen’

Manchester United gaat afscheid nemen van ambassadeur Sir Alex Ferguson, zo meldt The Athletic. The Red Devils willen kosten besparen en om die reden heeft de clubleiding besloten het ambassadeurscontract van de 82-jarige Ferguson te beëindigen.

Ferguson tekende na zijn afscheid als manager in 2013 een ambassadeurscontract op Old Trafford. Daardoor is hij wereldwijd nog altijd een belangrijk en vertrouwd gezicht voor Manchester United.

Volgens de Engelse berichtgeving is deze klus behoorlijk lucratief voor Ferguson. De Schotse clubicoon zou jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro opstrijken in Manchester, maar daar komt nu een einde aan.

INEOS, het bedrijf van Manchester United-eigenaar Jim Ratcliffe, wil kosten besparen op verschillende vlakken. Het contract van Ferguson past niet meer in de huidige financiële visie van de club.

Ratcliffe zou Ferguson in een persoonlijk gesprek hebben medegedeeld dat zijn contract wordt beëindigd. Hoe de Schot daarop heeft gereageerd is vooralsnog onbekend. Ook is onduidelijk of Ferguson op een andere manier aan Manchester United verbonden blijft.

Naast de beëindiging van het ambassadeurscontract van Ferguson treft INEOS een aantal andere maatregelen. Het bedrijf zet een streep door het jaarlijkse peperdure kerstfeest en neemt de creditcards van een aantal senior leidinggevenden in.

Ferguson is nog altijd de langst dienende en meest succesvolle manager in de geschiedenis van Manchester United. Tussen 1986 en 2013 stond hij aan het roer op Old Trafford. Met Manchester United won Ferguson onder meer tweemaal de Champions League en dertien keer de Premier League.