Ferdi Kadioglu schiet Fenerbahçe naar bekerfinale via heerlijke halve omhaal

Woensdag, 24 mei 2023 om 21:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:53

Fenerbahçe heeft ten koste van Sivasspor de finale van de Turkse beker bereikt. De ploeg van trainer Jorge Jesus was mede dankzij een treffer van Ferdi Kadioglu met 3-0 te sterk. De Arnhemmer opende vlak na rust de score met een halve omhaal. Vijf minuten later was het duel beslist, toen Michy Batshuayi na fraai voorbereidend werk van Enner Valencia voor de 2-0 zorgde. Invaller Joshua King zorgde in het slot voor de kers op de taart. Na de 0-0 uit de heenwedstrijd was dat meer dan genoeg om de eindstrijd te bereiken. Donderdag wordt bekend of Ankaragücü of Istanbul Basaksehir de tegenstander in de finale wordt. Laatstgenoemde ploeg won het heenduel met 1-0.

Jesus had als verwacht een basisplaats in huis voor Kadioglu op de rechtsbackpositie. De aanvallend ingestelde verdediger zag Arda Güler voor hem op het middenveld. Samen moesten zij voor de aanvoer richting spitsen Batshuayi en Valencia zorgen. Jayden Oosterwolde moest op de bank plaatsnemen. Bij Sivasspor begon voormalig VVV'er Ahmed Musa op de bank, maar de inmiddels dertigjarige Nigeriaan zou de geblesseerd geraakte Max Gradel nog voor rust vervangen.

GOL | ???? Fenerbahçe 1 ?? 0 D. G. Sivasspor ???? #ZTK ?? Ferdi 47' pic.twitter.com/4OfPBe30sU — A Spor (@aspor) May 24, 2023

Fenerbahçe begon energiek en kreeg al binnen tien minuten de kans om de score te openen. Een schitterende diepe bal van centrale verdediger Attila Szalai kwam perfect voor de voeten van Batshuayi, die Ali Sasal omspeelde. De doelman keerde echter razendsnel terug richting zijn lijn en had een prachtige redding in huis. Sivasspor liet zich echter ook gelden en kreeg een paar minuten voor rust een goede mogelijkheid. Musa, koud vijf minuten in het veld, was Samet Akaydin te snel af en ging de combinatie aan met Fredrik Ulvestad. De Noor zette Musa vrij voor het doel met een heerlijk lobje, maar de vervolgpass van laatstgenoemde op spits en landgenoot Leke James bleek te hard. Fenerbahçe counterde naar voren en claimde tevergeefs een strafschop nadat hij neerging in de zestien.

GOL | ???? Fenerbahçe 2 ?? 0 D. G. Sivasspor ???? #ZTK ?? Batshuayi 58' pic.twitter.com/GsUL8qcQhA — A Spor (@aspor) May 24, 2023

Iets meer dan een minuut was de tweede helft oud toen Fenerbahçe de ultieme kans op de voorsprong liet liggen. Batshuayi werd fraai aangespeeld, maar zag zijn schot via de benen van Sasal tegen de lat belanden. Kadioglu wist de volgende kans wél te benutten. De vleugelverdediger ging een uiterst fraaie dubbele één-twee aan met Güler en Irfan Can Kahveci, waarna zijn poging tegen de voeten van Sasal belandde. De doelman zag zijn verdediging vervolgens reddend optreden bij de rebound voor Kahveci, maar de derde keer bleek scheepsrecht voor Fenerbahçe. De bal was nog niet weggewerkt en daar profiteerde Kadioglu van met een halve omhaal: 1-0. Vijf minuten later was het duel beslist. Valencia kapte zijn directe tegenstander uit en gaf perfect voor bij de tweede paal, waar Batshuayi de bal voor het inschieten had: 2-0. De spits had ook nog een assist in huis op King, die simpel binnentikte: 3-0.

GOL | ???? Fenerbahçe 3 ?? 0 D. G. Sivasspor ???? #ZTK ?? King 85' pic.twitter.com/ovvYvknlWj — A Spor (@aspor) May 24, 2023

