Fenerbahçe zet winstreeks mede dankzij zeer dubieuze strafschop Tadic voort

Zondag, 8 oktober 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster

Ook Kasimpasa is niet niet in staat gebleken om Fenerbahçe pijn te doen. De ploeg van trainer Ismael Kartal zegevierde met 0-2 dankzij treffers van Dusan Tadic en Edin Dzeko. De eindstand stond al voor rust op het scorebord. Vlak voor de thee benutte Tadic een strafschop, die er geen leek te zijn na een wel heel makkelijke val van Dzeko. Fenerbahçe is na acht speelrondes nog altijd zonder puntenverlies en voert dan ook de ranglijst aan in de Süper Lig. Naaste achtervolger Galatasaray volgt op twee punten. Kasimpasa zakt naar plek acht.

Bijzonderheden:

De wedstrijd begon uitstekend voor Fenerbahçe. Een fraaie hoge steekpass van Ismail Yüksek belandde perfect voor de voeten van Dzeko, die in eerste instantie tegen doelman Andreas Gianniotis schoot. De Griek had echter de pech dat de bal daarna via Dzeko alsnog in het doel belandde: 0-1. Fenerbahçe, waar naast Tadic ook Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu en Sebastian Szymanski vanaf het begin mochten opdraven, kreeg op slag van rust een strafschop. Dzeko ging zeer makkelijk naar de grond, maar de penalty werd gegeven en bleef ook staan. Tadic benutte het buitenkansje: 0-2. Na rust kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, wat betekent dat Fenerbahçe zijn vooralsnog perfecte seizoen voortzet.

Edin Dzeko yerde kaldi Fenerbahçe, 45+1. dakikada penalti kazandi.



Sizce penalti karari dogru mu? #KASvFB pic.twitter.com/0PdDrfcnCV — Aninda goller - Süper Lig (@anindagol35) October 8, 2023