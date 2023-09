Fenerbahçe zet perfecte seizoenstart voort in Alanya en neemt koppositie over

Zondag, 24 september 2023 om 21:03 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe is na vijf wedstrijden in de Turkse Süper Lig nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg van trainer Ismael Kartal won zondagavond dankzij een treffer van Irfan Can Kahveci met 0-1 bij Alanyaspor. De Gele Kanaries hebben vijftien punten verzameld uit vijf duels en nemen de koppositie zodoende weer over van Galatasaray, dat twee punten minder heeft.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe was de ploeg die in de beginfase de meeste aanvallende intenties toonde. Zo probeerden Dusan Tadic en Ferdi Kadioglu het met schoten die geblokt werden. Ook Edin Dzeko liet zich zien. De Bosniër leek op weg naar de 0-1, maar stuitte op Yusuf Karagoz. De Alanya-goalie had even later weinig moeite met een poging van Sebastian Szymanski. Vlak nadat Richard stuitte op Fener-doelman Dominik Livakovic, brak Kahveci de ban. De rechteraanvaller kapte zijn directe tegenstander fraai uit en verschalkte daarna ook Karagoz: 0-1. Na rust waren mogelijkheden niet besteed aan Fred (schot gered) en Dzeko (kopbal naast). Het duel kende weinig kansen in de tweede helft. Fenerbahçe hield dan ook stand en zet zijn perfecte seizoenstart voort.

Alanyaspor - Fenerbahçe 0-1

43' 0-1 Irfan Can Kahveci (assist: Edin Dzeko)