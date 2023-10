Fenerbahçe zet bizarre reeks voort met solide thuiszege in Conference League

Donderdag, 26 oktober 2023 om 20:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 09:19

Fenerbahçe heeft donderdagavond ook zijn derde Conference League-duel gewonnen. In eigen huis was de Turkse club met 3-1 te sterk voor Ludogorets. Via Michy Batshuayi en Miha Zajc kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, waarna het door een eigen doelpunt van Rodrigo Becão nog spannend werd. Uiteindelijk besliste opnieuw Zajc het duel. Fenerbahçe is nu met negen punten uit drie duels vanzelfsprekend koploper in Groep H. Ludogorets staat met drie punten voorlopig derde. Fenerbahçe speelde dit seizoen tot dusver achttien officiële duels, en alle achttien werden gewonnen.

Linksback Jayden Oosterwolde en rechtsbuiten Dusan Tadic stonden in de basis bij Fener, terwijl Sebastian Szymanski en Ferdi Kadioglu het met een reserverol moesten doen. Aan de kant van de Bulgaren startte Sergio Padt op de bank. Voormalig AZ’er Aslak Fonn Witry stond wel aan de aftrap.

Beide ploegen kregen kansen in de eerste helft, maar de openingstreffer viel pas vlak voor rust. Ludogorets leed balverlies op de vijandelijke helft, waarna Fenerbahçe razendsnel omschakelde. Batshuayi kreeg de bal vervolgens wat gelukkig mee, ging op doelman Simon Sluga af en scoorde: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde de Turkse club de voorsprong. Een lage voorzet van Oosterwolde kon niet worden binnengegleden door Batshuayi, maar Zajc wist de afvallende bal wel raak te schieten. 2-0, Fenerbahçe leek op rozen te zitten.

Een half uur voor tijd werd het echter alsnog spannend, toen Ludogorets de 2-1 maakte en daarmee terugkwam in de wedstrijd. Na een corner probeerde Pedrinho het met een omhaal. Zijn inzet ging via verdediger Rodrigo het doel in.

In het daaropvolgende half uur ging Ludogorets op jacht naar de 2-2, en het was daar enkele keren dichtbij. Fenerbahçe wist een gelijkmaker echter te voorkomen, en kwam vlak voor tijd zelfs op 3-1 via Zajc, die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde.

Later op donderdagavond spelen nummer twee FC Nordsjælland (3 punten) en nummer vier Spartak Trnava (0 punten) nog tegen elkaar. Met nog drie duels te gaan is het gat van koploper Fenerbahçe met de nummer drie na vanavond echter hoe dan ook drie punten, waardoor plaatsing voor de knock-outfase dichtbij is voor de Turken.