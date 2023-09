Fenerbahçe wint stadsderby met speels gemak; Szymanski grijpt hoofdrol

Donderdag, 28 september 2023 om 21:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:19

Fenerbahçe is na zes wedstrijden nog altijd foutloos in de Süper Lig. De ploeg van trainer Ismael Kartal pakte tegen Istanbul Basaksehir al binnen twintig minuten een 3-0 voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Sterker nog: Sebastian Szymanski, in de eerste helft al goed voor een heerlijke treffer, bepaalde na rust de eindstand op 4-0. Fenerbahçe neemt de koppositie zodoende weer over van Galatasaray, terwijl Basaksehir slechts achttiende staat.

Aan de kant van Fener kregen Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Szymanski en Dusan Tadic allen een basisplaats toebedeeld. Edin Dzeko was de spits van dienst, terwijl Irfan Can Kahveci, afgelopen weekend nog goed voor de winnende goal tegen Alanyaspor (0-1), op de rechterflank stond. Bij Basaksehir kreeg Enschedeër Deniz Türüç een basisplaats, terwijl voormalig Feyenoorder Edgar Ié wegens een blessure ontbrak. Voorin moesten Krzysztof Piatek en Dimitrios Pelkas voor de treffers zorgen. Beide aanvallers werden al na een half uur naar de kant gehaald door de ontevreden trainer Cagdas Atan.

De oefenmeester van de bezoekers had ook alle reden om ontevreden te zijn, daar Fenerbahçe al snel wegliep. Alexander Djiku opende de score al na vijf minuten. Uit een hoekschop van Szymanski kopte de Ghanees eerst ongevaarlijk in, waarna hij de bal via een verdediger terugkreeg voor zijn voeten en heerlijk volleerde: 1-0. Amper vijf minuten later verdubbelde Fener de score. Kahveci bracht de bal bij Tadic, die vervolgens Dzeko vond bij de eerste paal. De Bosniër leek de treffer achter zijn naam te krijgen, maar Basaksehir-verdediger Leonardo Duarte bleek de onbedoelde doelpuntenmaker. Ook Szymanski kwam op het scorebord terecht. De Pool profiteerde van een dramatische pass van Cemali Sertel, legde vanaf een meter of twintig aan en schoot met binnenkant voet fraai raak: 3-0.

Na rust kon de thuisploeg het rustiger aan doen, maar desondanks kregen de manschappen van Kartal kansen. Zo schoot Dzeko vlak na rust net naast en schoot Kahveci over. Onder meer Joshua King en Serdar Aziz vielen in en zij zagen Szymanski zijn tweede treffer van de avond maken. Michy Batshuayi, een andere invaller, profiteerde van een heerlijke pass van Tadic, kopte terug op Szymanski en zag de voormalig Feyenoorder van dichtbij scoren: 4-0. Daarbij bleef het ook, ondanks pogingen in de slotfase van Batshuayi en King. Fener blijft zodoende foutloos in de Süper Lig.