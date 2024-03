Fenerbahçe wint ondanks schandalige taferelen ternauwernood in Trabzon

Fenerbahçe heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer Ismail Kartal leidde bij rust dankzij een dubbelslag van Fred en twee assists van Dusan Tadic met 0-2 bij Trabzonspor, dat na rust terugkwam tot 2-2. Vlak voor tijd zorgde Michy Batshuayi voor de uiterst belangrijke 2-3, waardoor de achterstand van Fenerbahçe op koploper Galatasaray twee punten bedraagt (79 om 81). De tweede helft werd volledig ontsierd. Zo werden Tadic en Dominik Livakovic geraakt door voorwerpen uit het publiek en werd er zwaar vuurwerk op het veld gegooid.

Bij Trabzonspor begonnen onder meer Stefano Denswil en Thomas Meunier in de verdediging, terwijl Nicolas Pépé, Trezeguet en Edin Visca voor de aanvoer richting spits Enis Destan moesten zorgen. Aan de kant van Fenerbahçe werd Edin Dzeko in zij rug gesteund door Iran Can Kahveci, Sebastian Szymanski en Tadic. Ferdi Kadioglu stond linksachter; Jayden Oosterwolde maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree.

Fenerbahçe opende de score na een klein kwartier spelen. Tadic legde af op Fred, die de bal met een heerlijke streep in de verre kruising voor de 0-1 zorgde. Szymanski leek Fener al snel daarna op 0-2 te zetten. Echter zag de Pool dat Ugurcan Cakir een fraaie redding in huis had en zo zijn vrije trap onschadelijk maakte.

Ook Trabzonspor liet zich gelden in de eerste helft, maar het zat de thuisploeg ook niet mee toen een inzet van Destan voor de lijn werd weggehaald. Fred maakte in blessuretijd zijn tweede en weer was Tadic de man van de assist. De Serviër speelde strak in op Fred, die van dichtbij voor de 0-2 tekende.

Na ruim een uur spelen bracht Trabzonspor de spanning terug in de wedstrijd via Enis Bardhi. De Noord-Macedoniër krulde een vrije trap prachtig in de korte kruising: 1-2. Een kwartier voor tijd kreeg Trabzonspor een strafschop, nadat Alexander Djiku een overtreding beging op Denswil. Trezeguet schoot de strafschop onberispelijk binnen: 2-2. De wedstrijd werd overigens veelvuldig stilgelegd. Zo werd Dusan Tadic bekogeld door voorwerpen uit het publiek en werd er vuurwerk op het veld gegooid.

Vlak voor tijd kwam het toch nog goed voor Fener.Oosterwolde won een cruciaal kopduel, waardoor Tadic een scherpe voorzet kon geven vanaf links op de voor Dzeko ingevallen Serdar Dursun. De Turk ging neer, maar bracht de bal wel bij invaller Batshuayi. De Belg roste de bal overtuigend in het doel: 2-3.

FENERBAHÇE WEER OP VOORSPRONG ?? De bezoekers gaven een 0-2 voorsprong weg, maar in de slotfase maakt Batshuayi alsnog de 2-3! ??#ZiggoSport #SüperLig #TSvFB pic.twitter.com/IgyZ2E3Qsb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Livakovic was diep in blessuretijd nog belangrijk door een gekruld schot van Edin Visca over te tikken. Terwijl de Kroaat op de grond lag, werd hij door een muntje geraakt uit het publiek met een bebloede kin als gevolg. Fenerbahçe hield ondanks de opstootjes die even later volgden stand. Na afloop van het duel vluchtten de spelers van Fenerbahçe de spelerstunnel in, nadat er honderden Trabzon-fans het veld op waren gestormd.

