Fenerbahçe wint na bizarre week ‘gewoon’ weer en passeert Galatasaray

Fenerbahçe heeft zondagavond de koppositie in de Süper Lig weer heroverd. Na een week die beheerst werd door de taferelen rondom de Super Cup-finale, wonnen de Gele Kanaries dankzij doelpunten van Edin Dzeko en Michy Batshuayi met 1-2 van Fatih Karagümrük. Fenerbahçe komt zo op 85 punten; nummer twee Galatasaray (84 punten) kan maandag weer over de aartsrivaal heen klimmen.

De week van Fenerbahçe kan minimaal tumultueus genoemd worden. Aanleiding was de Super Cup-finale tegen Galatasaray zondag, waarin de spelers van Fener al na 53 seconden van het veld stapten.

De club beschuldigt de Turkse bond van 'een onrechtvaardig voetbalsysteem', waar Fener al minimaal acht keer de dupe van zou zijn geweest de afgelopen twintig jaar. De Turkse tuchtraad kende geen genade en deelde de club een boete van vier miljoen Turkse Lira (omgerekend zo'n 115.000 euro) uit.

Toch stapte Fener zondag 'gewoon' het veld op voor het uitduel met Fatih Karagümrük. De nummer achttien van de Süper Lig – waar overigens oud-Eredivisie-aanvaller Shota Arveladze aan het roer staat – kwam nog wel op voorsprong. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Can Keles de bal voor het inschieten (pass: Ryan Mendes), en doelman Dominik Livakovic wist niet meer te keren: 1-0.

Al snel na de thee stelde Sari Kanaryalar orde op zaken. Dzeko schoot net binnen de zestien met zijn zwakkere linker raak, waarmee hij zijn positie als Süper Lig-topscorer verstevigde (20 goals).

Dzeko's aanvalspartner Batshuayi zorgde even later voor de zege. De Belg mocht aanleggen voor een strafschop, en versloeg Karagümrük-doelman Salvatore Sirigu met een overtuigend schot in de linkerhoek.

Daarmee komt Fenerbahçe – waar Dusan Tadic en Ferdi Kadioglu overigens de hele wedstrijd in actie kwamen – op 85 punten, één punt meer dan nummer twee Galatasaray. Cimbom komt zelf maandag pas in actie, uit bij het Alanyaspor van Leroy Fer. Daarna zijn er nog zes wedstrijden te spelen voor de Turkse topclubs. Vorig seizoen veroverde Galatasaray de titel.



