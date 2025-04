Fenerbahçe verdedigt Mourinho en slaat terug naar Galatasaray: 'Een kenmerkende houding'

Fenerbahçe heeft een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tegen Galatasaray. In de slotfase van de kwartfinalewedstrijd, die Galatasaray met 1-2 won, liep het uit de hand. Meerdere spelers kregen rood en Fenerbahçe-trainer José Mourinho kneep de neus van Galatasaray-trainer Okan Buruk, die zich in de ogen van Fenerbahçe flink aanstelde.

De derby verliep relatief rustig, tot het in de slotfase toch tot een confrontatie kwam. Spelers en trainers van beide clubs kregen het flink met elkaar aan de stok op het moment dat de blessuretijd net was ingegaan. Namens Fenerbahçe kreeg wisselspeler Mert Hakan Yandas rood, terwijl ook twee spelers van Galatasaray, wisselspeler Kerem Demirbay en de op dat moment net gewisselde Baris Alper Yilmaz, rood te zien kregen.

In de zestiende minuut van de blessuretijd kreeg ook Mourinho rood, toen hij de neus van Buruk kneep. Galatasaray dreef na de wedstrijd de spot met Mourinho en Fenerbahçe, door een filmpje te publiceren van een tekenfilmversie van Mourinho, die in een nachtmerrie belandt van juichende Galatasaray-spelers. In het filmpje wordt Mourinho wakker in een gesticht.

Het antwoord van Fenerbahçe liet even op zich wachten, maar de Gele Kanaries lieten donderdagavond toch van zich horen op sociale media. "Dit is onze verklaring over Okan Buruk, die onze trainer Jose Mourinho benaderde, die gisteren na de wedstrijd met de scheidsrechters sprak en onder het voorwendsel hun handen te schudden, onze trainer provoceerde met handgebaren en uitspraken, en de brutaliteit had om respectloze handgebaren te maken", schrijft Fenerbahçe.

"Nadat onze manager even zijn neus had aangeraakt als reactie op deze provocaties, wierp de persoon in kwestie zich op een overdreven manier op de grond. De respectloze woorden en acties van deze persoon, die zich professioneel op de grond wierp alsof hij was neergeschoten, als onderdeel van zijn geplande en buitensporige provocaties, worden vastgelegd met beelden."

"De zinloosheid en het handelen van een persoon die op de neus wordt aangeraakt, naar de grond duikt en secondenlang kronkelt, is bekend bij het publiek. Het is duidelijk dat het beeld van deze persoon, die zichzelf al liet vallen in zijn voetbalcarrière, is doorgezet naar zijn trainerscarrière, en dat dit een kenmerkende houding van hem is."

"Het is duidelijk dat de evaluatie van de lelijke provocaties en wat er daarna gebeurde niet eenzijdig moet zijn, maar gebaseerd moet zijn op een oorzaak-gevolgrelatie", sluit Fenerbahçe af. De focus van Fenerbahçe kan zo volledig op de Süper Lig. Koploper Galatasaray heeft slechts drie verliespunten minder dan de ploeg van Mourinho.